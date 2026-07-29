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鄭中基神隱兩年終復出？ 突發被挾持影片網民贈興：有冇受「湘」 走出離婚陰霾進軍大巨蛋

影視圈
更新時間：22:00 2026-07-29 HKT
發佈時間：22:00 2026-07-29 HKT

神隱近兩年的鄭中基（Ronald）終於「上水」，自前年8月突然宣布因情緒健康問題停工後，鄭中基除了偶爾現身好友演唱會及電影宣傳外，幾乎絕跡於幕前，就連他一手創辦、坐擁近64萬訂閱的YouTube頻道「機動電視台」亦不見其蹤影。然而近日他終於在頻道發布新影片，以一貫的無厘頭風格宣告新動向。片中鄭中基扮演「人質」，雙手被反綁，遭三名蒙面員工挾持，並被逼照稿讀出：「機動電視台嘅直播台R Live已經開咗喇，我本人係絕對支持呢件事嘅，完全係冇人威逼我。」最後更擠出一個尷尬而不失禮貌的微笑，創意十足地宣布頻道將有新直播內容。除了網上回歸，鄭中基亦將於今年8月中，擔任台北大巨蛋棒球賽的壓軸演出嘉賓，網民期待他已準備好全面回歸，一眾粉絲留言「好耐冇見」、「大佬呀，Long time no time」。

鄭中基前年突然宣布患抑鬱症停工

回顧鄭中基停工的導火線，要追溯到2024年8月。當時他先在社交平台發文，單方面宣布與合作十年的經理人何慶湘因「工作及道德操守有問題」而終止合作。其後他再發長文剖白，透露自己確診抑鬱症，並長年以酒精麻醉自己以逃避現實，直至壓力爆煲，才下定決心停工。聲明中他感謝太太余思敏的不離不棄，並表示將在太太陪同下，遠赴美國參加戒酒療程。當時他形容這段時間是「人生一場大考」，需要時間和空間去處理個人問題，承諾會以更好的狀態回歸。然而正當外界以為夫婦二人會共同度過難關時，翌年4月卻驚傳婚變，二人更被拍到多次出入家事法庭，最終宣布離婚，結束12年婚姻。

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鄭中基與前經理人何慶湘關係撲朔迷離

鄭中基與前經理人何慶湘決裂的內幕亦眾說紛紜，有傳言指何慶湘介入鄭中基與余思敏的婚姻，惟鄭中基本人從未正面回應。雖然停工期間經歷事業、婚姻及健康的多重低谷，但從他今次「被挾持」的影片留言區可見，不少粉絲依然關心他，更有人抵死地以前經理人名字諧音留言問：「大佬有冇受湘（傷）？」可見當年的風波依然讓大眾記憶猶新。

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