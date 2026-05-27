鄭中基離婚官司拖足一年仍未達共識 老爺鄭東漢呻被拖落水 余思敏見記者即閃丨獨家

現年54歲的鄭中基，去年6月時被拍到與爸爸鄭東漢現身家事法庭，之後更發聲明，證實與結婚13年的余思敏正式離婚，事隔差不多一年，雙方的離婚官司原來仍未完結，今早（27日）9時10分，《星島頭條》獨家直擊到鄭中基與爸爸鄭東漢乘坐七人車，再次現身灣仔家事法庭。

鄭中基神情顯得相當凝重現身家事法庭

剪短了頭髮兼身穿西裝Look的鄭中基率先落車，神情顯得相當凝重，他與緊隨其後的父親鄭東漢皆戴著黑色口罩，快步沿著法院階梯步上大樓。一見到現場有記者守候，鄭中基隨即眉頭深鎖、默不作聲，爸爸鄭東漢則在向記者詢問是哪家傳媒後，禮貌地說聲「拜拜」，便與兒子一同快步進入大樓。

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鄭中基被追問是否已經完結時語氣無奈

聆訊持續了接近5個小時後，鄭中基與爸爸鄭東漢在下午1時55分離開法院，兩父子在法院門外接受訪問，當被追問案件是否已經完結時，鄭中基語氣無奈地直接回應：「未呀！」可見雙方仍未達成共識。談到鄭東漢再次陪伴兒子鄭中基到法庭，鄭東漢表現嚴肅地表示：「我自己要出庭嘛！（點解？）畀人拖落水！」再問是否也要畀贍養費，鄭東漢說：「講過唔好拖我落水嘛！」

余思敏現場有記者轉身折返作迴避

再追問前新抱余思敏要資產定要現金？鄭東漢苦笑地說：「無講呢啲！」其後兩父子前後腳上七人車，鄭東漢亦禮貌跟記者講：「拜拜！」接着記者亦見余思敏現身法庭樓層，原本在律師團隊的陪同下，準備步入電梯離開大樓，但她一發現現場有記者，隨即選擇不入電梯，轉身折返似作迴避。

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