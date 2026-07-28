張可頤罕曝光短髮展英氣 親揭復出拍劇條件 霸氣回應辭演《巨塔之后》：絕不可惜

前TVB視后張可頤（Maggie）自2012年拍畢《天梯》後，已鮮有在香港劇集中露面，讓一眾劇迷大呼想念。現年57歲的她早已達至財務自由，過著令人羨慕的半退休生活。近日，張可頤飛抵馬來西亞出席電影節活動，並在接受當地媒體專訪時，罕有地大方剖白目前的真實心境，不但公開了未來接拍劇集的「首要條件」，更直指演戲現時只佔她生命中的一小部分。

張可頤不想只演媽媽

不少人以為張可頤近年大幅減產是因為「太揀擇」或要求過高，但她親自解畫，強調自己一直都在尋找能與現階段人生契合的角色。對於復出條件，她明確表示不想再被傳統觀念局限，更笑言：「希望不用只局限於演別人的媽媽。

相關閱讀：張可頤消失半年罕現身容顏大變？面頰狀態有異網民恐舊病復發 新形象流露男兒英氣

張可頤冀打破女強人悶局

張可頤坦言，社會往往將50歲以上的女性刻板地定型為「慈母」或是「事業女強人」，但她極度渴望打破這種悶局。她心目中的理想角色，是可以展現年長女性依然活躍、積極，甚至懂得享受生活、態度「很Chill」的一面。只要劇本和角色能展現出這種破格的新元素，加上時機與火花契合，她絕對樂意再次走到鏡頭前與觀眾見面。

張可頤：演藝事業僅人生一小塊

雖然曾經在電視圈叱咤風雲，但張可頤直言，如今演藝事業對她來說，不過是人生這幅巨大拼圖裡的其中一小塊。自認充滿好奇心且「貪心」的她，現時更熱衷於探索廣闊的世界。

相關閱讀：宣萱曾斥拍《難兄難弟》一女角頻遲到後與張可頤鬧不和 鄧兆尊：嗰位確實係幾咩，佢講實情啫

張可頤24小時不夠用

受惠於現今發達的網絡資訊，張可頤表示自己經常透過YouTube等平台自學新知識，範圍涉獵極廣，從天文學、地理、考古、文學，甚至到最前沿的AI人工智能技術，全1部都是她的興趣所在。面對這個充滿未知與學問的世界，她笑稱現在每天24小時根本不夠用，若要逼迫自己將所有時間與精力都單單投放於一件事（如演戲）上，絕對不符合她現時熱愛探索的性格。

張可頤辭演《巨塔之后》零感嘆

談及早前因檔期衝突，無奈辭演TVB重頭劇《巨塔之后》（最終由宣萱接演），張可頤的態度顯得相當從容豁達。被問到錯失這次回娘家擔正的機會是否感到可惜，她斬釘截鐵地表示「不會」，認為將來依然會有合作的契機，對於這類被動且無奈的變數看得很開。