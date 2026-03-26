張可頤消失半年罕現身容顏大變？面頰狀態有異網民恐舊病復發 新形象流露男兒英氣

剛滿57歲的前TVB當家花旦張可頤（Maggie），久未公開露面，近日終於在小紅書上分享了數張在藝術展拍攝的近照，其最新狀態立即成為網民焦點。張可頤曾是90年代電視圈的風雲人物，與黎姿、郭可盈、蔡少芬並稱為「TVB四大花旦」，主演的《金枝慾孽》、《難兄難弟》及《九五至尊》等劇集至今仍是經典。然而，她其後因患上甲狀腺功能亢奮，導致面容和頸脖浮腫，一度需停工休養，更曾為此患上輕度抑鬱。近年她明顯減產，生活深居簡出，其小紅書帳號亦已停止更新半年之久。

張可頤換短髮英氣十足

在最新的照片中，張可頤一改往日形象，換上了一頭極為清爽有型的「All Back」短髮，與之前的長髮感覺截然不同，走起了型格路線，整體形象流露出絲絲男兒般的英氣。從照片可見，她當天身穿黑色上衣搭配銀色長裙，專注地欣賞藝術品，亦跟朋友寒暄，心情看似相當不錯。

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張可頤面頰僵硬網民憂病發

在近鏡頭下，張可頤的五官依然精緻，皮膚狀態不俗，面上未見明顯皺紋，歲月痕跡在她身上並不顯著。然而，有部分網民表示，從其中一張照片中看到她的面頰似乎有點不自然，略顯僵硬。這讓一些粉絲擔心她往日因病導致的面容和頸脖浮腫問題再次出現。

粉絲力撐張可頤冇做醫美

不過，大批忠實粉絲隨即為偶像辯護，認為只是拍攝角度問題，照片中的僵硬感可能是在說話時被捕捉的瞬間。粉絲們紛紛留言表示相信偶像健康沒有問題，讚揚她保養得宜，並沒有進行醫學美容，力撐她的自然美。

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