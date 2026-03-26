Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張可頤消失半年罕現身容顏大變？面頰狀態有異網民恐舊病復發 新形象流露男兒英氣

影視圈
更新時間：15:38 2026-03-26 HKT
發佈時間：15:38 2026-03-26 HKT

剛滿57歲的前TVB當家花旦張可頤（Maggie），久未公開露面，近日終於在小紅書上分享了數張在藝術展拍攝的近照，其最新狀態立即成為網民焦點。張可頤曾是90年代電視圈的風雲人物，與黎姿、郭可盈、蔡少芬並稱為「TVB四大花旦」，主演的《金枝慾孽》、《難兄難弟》及《九五至尊》等劇集至今仍是經典。然而，她其後因患上甲狀腺功能亢奮，導致面容和頸脖浮腫，一度需停工休養，更曾為此患上輕度抑鬱。近年她明顯減產，生活深居簡出，其小紅書帳號亦已停止更新半年之久。

張可頤換短髮英氣十足

在最新的照片中，張可頤一改往日形象，換上了一頭極為清爽有型的「All Back」短髮，與之前的長髮感覺截然不同，走起了型格路線，整體形象流露出絲絲男兒般的英氣。從照片可見，她當天身穿黑色上衣搭配銀色長裙，專注地欣賞藝術品，亦跟朋友寒暄，心情看似相當不錯。

相關閱讀：張可頤56歲生日派對凍齡驚艷！TVB綠葉王驚喜現身 《金枝慾孽貳》氣質美女大跌Watt？

張可頤面頰僵硬網民憂病發

在近鏡頭下，張可頤的五官依然精緻，皮膚狀態不俗，面上未見明顯皺紋，歲月痕跡在她身上並不顯著。然而，有部分網民表示，從其中一張照片中看到她的面頰似乎有點不自然，略顯僵硬。這讓一些粉絲擔心她往日因病導致的面容和頸脖浮腫問題再次出現。

粉絲力撐張可頤冇做醫美

不過，大批忠實粉絲隨即為偶像辯護，認為只是拍攝角度問題，照片中的僵硬感可能是在說話時被捕捉的瞬間。粉絲們紛紛留言表示相信偶像健康沒有問題，讚揚她保養得宜，並沒有進行醫學美容，力撐她的自然美。

相關閱讀：55歲前TVB花旦淡出幕前做打工仔？轉型到咖啡店學沖茶 曾因面容浮腫陷抑鬱

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚生活4點細節「形成舒服節奏」 網民同感：真的好愛香港
內地人居港多年感慨「很難回去」？大讚4點生活細節 網民同感：真的好愛香港
生活百科
2026-03-24 15:29 HKT
前TVB「御用小人物」移居外地創飲食王國 駕數百萬勞斯萊斯霸氣返舖 曾破產中風遇低潮
前TVB「御用小人物」移居外地創飲食王國 駕數百萬勞斯萊斯霸氣返舖 曾破產中風遇低潮
影視圈
6小時前
前TVB「綜藝女神」經歷失婚渴求母子戀 脫去背心真空上陣 超震撼上圍雙手遮唔晒
前TVB「綜藝女神」經歷失婚渴求母子戀 脫去背心真空上陣 超震撼上圍雙手遮唔晒
影視圈
21小時前
宏福苑聽證會｜居民曾聽聞大埔區議員黃碧嬌及義工向住戶索授權書 曾因維修起爭執︱持續更新
社會
5小時前
大埔一個回收場發生爆炸。
00:51
大埔汀角路回收場大爆炸 烈焰沖天 6人受傷送院
突發
4小時前
男子租度假屋遊休假，嬉水後全身濕透摘野莓，誤碰燈柱觸電亡。梁國峰攝
01:07
梅窩地盤工休假度假屋遊玩 嬉水後摘野莓誤碰燈柱觸電亡
突發
5小時前
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
獲派40年舊公屋以為「中伏」 點知「執到寶」 網民：最緊要睇呢樣嘢！｜Juicy叮
時事熱話
2小時前
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
龍寶酒家葵芳總店結業！公告歸咎3大原因：由於世界形勢突變 去年要求員工放無薪假共渡時艱
飲食
2026-03-24 15:48 HKT
70年代當家花旦零P圖狀態震撼流出 逆天美魔女體態宛如少女艷壓群芳 每日堅持做一事視最值得的投資
70年代當家花旦零P圖狀態震撼流出 逆天美魔女體態宛如少女艷壓群芳 每日堅持做一事視最值得的投資
影視圈
5小時前
泰國恐怖命案 老撾男疑殺20歲同鄉女友分屍8袋 被拍到提着頭顱外出
泰國恐怖命案 老撾男疑殺20歲同鄉女友分屍8袋 被拍到提着頭顱外出
即時國際
6小時前