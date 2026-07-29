張國強親揭退休真相？ 69歲仍要搵食養家 拍劇曾躺冰水幾粒鐘街邊食飯盒極辛酸

69歲的資深綠葉張國強自2024年與TVB結束合約後，在香港的幕前演出大減，令不少觀眾誤以為他已告別娛樂圈，享受退休生活。近日張國強特意在社交平台發布影片，穿著古裝戲服在拍攝現場澄清：「好多人都問我，你為什麼不拍戲了？其實我一直有拍戲啊！」他坦言自己從未退休，因為仍要養家，更重要的是，拍戲是他的愛好與興趣，是一份他不會輕易放棄的事業。影片中，他精神奕奕，呼籲大家若再聽到他退休的傳聞，要為他作證，打破外界對他的退休疑雲。

張國強北上發展遇影視寒冬

近年張國強將事業重心轉移至內地，憑藉97版《天龍八部》中「慕容復」一角累積的極高人氣，在內地市場相當吃香，工作機會不斷，涵蓋拍戲、商業演出及直播帶貨等多個領域。然而隨著近年演藝圈步入「影視寒冬」，港星北上的待遇亦不如往昔。張國強試過拍劇時，要躺在雪地上捱凍，相當艱辛。除此之外，早前張國強分享的一段在劇組放飯影片，只見他坐在路旁，手捧著一個簡單的兩餸飯盒，便津津有味地吃了起來，並配文表示「有工作心裡就踏實」。影片曝光後，隨即引來網民熱議，不少人稱讚他親民貼地、毫無架子，但更多粉絲及網民卻感到心酸，認為一位打滾影壇近半世紀、演技備受公認的「老戲骨」，卻得到如臨時演員般的待遇，實在令人不值。

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張國強憑《天龍八部》被封最帥慕容復

張國強由足球員轉型為演員，縱橫影視圈近半世紀，塑造了無數個深入民心的角色。他不僅是TVB第一代兒童節目《430穿梭機》的元祖級主持，更在戲劇領域大放異彩。其演繹的角色宜古宜今、可忠可奸，戲路廣闊。除了「慕容復」這個經典角色外，他在《宮心計》中飾演的大反派「萬劍鋒」同樣令人印象深刻。儘管已回復自由身，張國強與TVB的關係依然良好，在去年的重頭劇《奪命提示》及今年播出的《重案解密》中均有份參演。他曾公開表示，雖然已經離巢，但只要TVB有適合的角色，他隨時願意回港拍劇。

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