前TVB老戲骨北上開工遇臨記待遇 坐路邊捱飯盒連枱都冇：有工作，心裡就踏實很多了

影視圈
更新時間：21:00 2026-03-07 HKT
發佈時間：21:00 2026-03-07 HKT

現年69歲的張國強，曾經擔任第一代兒童節目《430穿梭機》主持，之後拍過不少膾炙人口的TVB劇集，憑著《天龍八部》飾演慕容復，讓他在內地甚有知名度，他於2024年底約滿TVB回復自由身，近年他主力北上發展，除了拍戲及商演外，還有做直播帶貨，但近年演藝圈遇上影視寒冬，港星北上待遇已大不如前，近日張國強拍片分享劇組的兩餸飯盒，並表示「有工作心裡就踏實」，隨即拿起飯盒吃起來，網民紛紛表示畫面看得心酸，戥老戲骨不值。

張國強食劇組兩餸飯

張國強是圈中出名的黃金綠葉，離巢後北上搵食，而且入鄉隨俗，不時拍片分享生活點滴，近日他就分享了一條拍劇放飯的短片，片中張國強換上古裝戲服，坐在一旁，手裡捧著一個劇組飯盒，內裡是簡單的塑膠四格盤，裡面裝著白飯、炒菜及一些看似醬爆雞丁，即是平日常見的兩餸飯，但張國強已表現出由衷的滿足，滿心感激表示：「有葷有素確實不錯，在片場就有東西吃了，也不用花心思、花腦筋去找東西吃了。」

張國強遇影視寒冬感恩有工作

張國強北上發展，卻遇上了影視寒冬，視帝王浩信在內地只能拍短劇，曾在內地甚吃得開的王祖藍，也被指要回流返港搵食。昔日港星北上有極佳待遇，連三線藝人都不時有巨星排場，但近日張國強拍片展示手中的劇組飯盒，引來網民感嘆，但張國強卻感恩表示：「有工作，心裡面就踏實很多了。」張國強坐在路旁，拿起飯盒即吃起來，還吃得津津有味，網民除了讚他親民貼地，也覺得張國強是好戲之人卻得到像臨時演員般的待遇，替這位老戲骨不值。

張國強不時返港拍TVB劇

張國強由足球員轉型為演員，縱橫影視圈逾40年，塑造了無數經典角色，包括《天龍八部》中的慕容復，《宮心計》裡的大反派「萬劍鋒」，去年的重頭劇《奪命提示》，均有見到張國強的蹤影，他曾表示雖然離巢，但只要TVB有適合他的角色，他馬上會回港拍劇，網民大讚他不忘本，飲水思源。

