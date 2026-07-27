謝雪心憶四哥風流倜儻 一個摸袖口鈕動作已魅力四射 叫謝賢做阿哥因姓謝唔多

謝雪心今日出席《大AL的音樂歷程》演唱會記者會，心姐上台與大AL敘舊時甜笑稱呼「老公」，於會上她接受訪問時透露源於劇集《你好，我的大夫》合作：「我哋兩個都演名醫，我識得針炙、有場戲要針個腦喎！其實有啲緊張，但有專業人士指導，正式拍之前教晒所有位置。佢好叻完全唔驚，反而我好驚！嚟真拮落個頭到！到依家我都唔敢去針炙！」謝雪心表示在拍攝時受大AL照顧，更因此大飽口福：「佢會煮好多好嘢食，海鮮為主，佢有朋友會打魚，蒸好大條魚出嚟！」

難忘四哥健康健談開心時刻

提到「四哥」謝賢離世，謝雪心格外感到難過：「我叫四哥做阿哥嘅，因為娛樂圈姓謝嘅人唔多，佢好錫我、見親都叫我阿妹。唉！人生就係咁樣，我腦海永遠記住佢好健康、好健談、好開心嘅時間。（幾最後見面？）有一次係拍嘢，應該喺深圳，一齊坐車返香港。都幾年前，疫情之前。」

謝雪心跟謝賢合作感榮幸

謝雪心對四哥近年健康狀況不甚清楚，但記得對方憑《殺出個黃昏》榮封影帝時狀態尚算良好。心姐亦表示自小認識四哥，對風流倜儻、幽默風趣形象印象深刻：「佢好簡單一個動作，摸一摸袖口鈕，已經散發出嚟，唔係扮出嚟、骨子裏就咁風流倜儻！（曾經有否心動？）嗰時未識心動！後尾可以合作、叫佢做阿哥，係我嘅榮幸。」至於四哥身後事方面，心姐表示尊重其家人意願，心中永遠懷念便足夠。