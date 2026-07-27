白彪80歲生日派對打「降龍十八掌」 網民激讚老當益壯 初代郭靖跳晒舞紮馬吹蠟燭

資深武打演員白彪近年憑藉處境劇《愛回家之開心速遞》中的「雷公」一角成功入屋，搞笑形象深入民心。隨著劇集完結，他亦跟隨演藝圈大隊北上發展，早前更宣布進駐小紅書，積極開拓內地市場。近日白彪80歲生日，他在社交平台分享了在成都友人為他慶生的場面，片中的白彪精神奕奕，完全不像古稀之，更擺出「降龍十八掌」的動作吹蠟燭，過程充滿喜感。

白彪於生日派對上興奮跳舞

在生日派對上，白彪以一身牛仔褲配黑色T恤，外搭格仔恤衫的年輕打扮現身，步履穩健。餐廳現場早已被朋友們用「HAPPY BIRTHDAY」字樣的氣球佈置妥當，為他送上驚喜。當派對現場播放著李克勤的快歌《護花使者》時，戴上花花造型眼鏡的白彪隨即聞歌起舞，手舞足蹈，盡顯其強烈的節奏感與活力，引來全場歡呼，氣氛熱烈。

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白彪紮馬吹蠟燭充滿反差萌

在吹蠟燭環節，戴上皇冠生日帽的白彪再次展現其深厚的武打底子，他先是紮穩馬步，打出當年劇中郭靖的「降龍十八掌」，然後才蹲低身，運氣呼出一口大氣將蠟燭吹熄，功架十足。興高采烈的他拿起咪高峰，向在場友人高呼：「我來到成都，嘩，今天是最開心的一晚。」並在帖文中連寫三次「很開心！」以表謝意。不少網民看過影片後，紛紛留言送上祝福，大讚他「彪哥老當益壯」、「看着快年輕了吧，精神奕奕」。

白彪近年憑《愛回家》雷公一角入屋

白彪縱橫影視圈超過半世紀，他出身於邵氏武打演員訓練班，早期拍攝過多套叫好叫座的武打電影。其後他轉戰電視圈發展，更憑藉在經典劇集《射鵰英雄傳》及《神鵰俠侶》中飾演第一代「郭靖」而紅遍中港，成為一代人的集體回憶。近年他在《愛回家之開心速遞》中飾演搞笑的「雷公」一角，再次讓他人氣急升，演技備受肯定。

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