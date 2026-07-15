周星馳《功夫女足》謝票有驚喜？遇初代「郭靖」白彪秒變小影迷：從小就看你電影長大

周星馳自編自導新作《功夫女足》，於日前（11/7）正式開畫，截至昨日（14日）下午，票房已衝破6.5億人民幣，可見周星馳號召力驚人。周星馳連日來帶同一班演員四出謝票，在成都一站，戲院內出現一位香港武俠片傳奇「初代郭靖」，不但令現場觀眾驚喜萬分，就連周星馳都秒變小粉絲，表示︰「我從小就看你的電影長大。」

周星馳《功夫女足》謝票遇影壇前壇

片段中，周星馳率領一眾演員現身戲院，期間主持人突然宣布：「好像這一場，還有我們的一位前輩，來自香港的白彪！彪叔也是在這一場。彪叔好！」隨後鏡頭轉向觀眾席，身穿迷彩外套的白彪，正手持咪高峰站在觀眾席中間。白彪隨即親切地用廣東話向台上的周星馳打招呼：「星爺你好啊！」周星馳亦顯得十分高興，向對方揮手並大喊回應：「彪哥，彪哥，你好啊！」

相關閱讀：功夫女足丨蔡思貝拍周星馳新作變「星女郎」 北上睇戲好感觸 演出角色曝光成球隊勝負關鍵

周星馳坦言看白彪電影長大

周星馳隨即向觀眾介紹白彪，他表示：「彪哥是我們的前輩，大家有沒有看過彪哥主演的電視劇？我當年是他的影迷，終於有一個就是我……可以說我從小就看你的電影長大。哈哈，太感謝你出現在這裡了！」幽默的發言引起台下一陣陣笑聲。白彪亦給予電影很高評價，大讚非常好看：「每一位女主角演出都很好，很賣力！這個電影是不是很好看？是吧！」此話一出，全場觀眾隨即高呼「是！」白彪更客串「宣傳大使」，向觀眾大喊：「下次我們再看一次、兩次、三次好不好？」觀眾亦非常配合地高呼「好！」

白彪激讚電影好看每位女角均出色

面對白彪極力讚賞與賣力宣傳，周星馳連忙謙虛地表示：「彪哥你太客氣了，太客氣了。」隨後周星馳更與白彪約定：「好，我們在香港見啊！」白彪亦爽快回應：「Ok，香港見！」。網民紛紛留言：「哇果然是郭大俠啊」、「白彪邵氏拍電影出身，周星馳確實從小看他電影的」、「看到長輩，星的眼神突然變成小孩了」。白彪當年邵氏招武打演員訓練班出身，拍過多套賣座武打片。其後他轉戰電視圈，更憑劇集《射鵰英雄傳》及《神鵰俠侶》中飾演「郭靖」一角紅遍中港，甚至風靡整個東南亞，近年他在《愛回家之開心速遞》演出「雷公」一角，搞笑形象深入民心。

相關閱讀：79歲白彪與火辣女伴親暱漫步上海街 娶初戀移加多年鬧離婚再和好 疑回流生活與中女關係惹揣測