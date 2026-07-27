姚瑩瑩15歲兒子暴風式成長高過媽媽 陽光少男倒模優良基因 曾患罕見病變泳壇新星

54歲的姚瑩瑩近日分享與15歲兒子梁淦賢一同到烹飪教室，享受親子時光的溫馨照片。從照片可見，梁淦賢長得相當高大，甚至已高過媽媽姚瑩瑩，穿上圍裙、戴著眼鏡的他，無論是專注的神情、面部輪廓還是高挺的鼻樑，都與媽媽成個餅印，盡得優良遺傳。姚瑩瑩更分享兒子在2018年小時候製作薄餅的可愛樣子，如今已是個充滿陽光氣息的少年。母子二人專注地製作甜品，囝囝負責製作賣相精緻的蘋果批，而媽媽姚瑩瑩則製作士多啤梨戚風蛋糕，網民紛紛指母子共享天倫的畫面十分治癒。

姚瑩瑩兒子練游水對抗罕見病

姚瑩瑩兒子的成長路途並非一帆風順，姚瑩瑩曾透露兒子在2歲多時確診患上罕見的「特發性血小板減少性紫癜」（ITP），免疫系統會自我攻擊血小板，令其數字驟降，輕微碰撞也可能導致流血不止，情況一度令人擔憂。為了讓兒子增強抵抗力、鍛鍊體魄，姚瑩瑩決定讓他學習游泳。沒想到兒子展現出驚人天賦，在多個學界游泳比賽中橫掃獎項，成為名副其實的「小飛魚」，更被看好是香港泳壇未來的新星。

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姚瑩瑩曾因分手患厭食症

回顧姚瑩瑩情路亦相當坎坷，她曾因與化妝師男友分手，飽受情傷打擊而患上厭食症，體重暴瘦15公斤。後來她與第二任圈外男友在2011年誕下兒子梁淦賢，但當時已表明未有結婚計劃，選擇低調處理感情事。多年來，孩子生父一直未曾露面，姚瑩瑩母兼父職，獨力將兒子撫養成人，將所有心血和時間都奉獻給兒子。

姚瑩瑩一年拍10劇獨力撫養兒子

姚瑩瑩當年憑袁詠儀引薦來港發展，曾是TVB力捧的「五美」之一，在《尋秦記》中飾演的「朱姬」一角更是經典，成為無數觀眾心中的女神。近年她憑處境劇《愛回家之開心速遞》的「Helen姐」一角再度獲得關注。姚瑩瑩為了給兒子提供最好的生活和教育，拼命工作賺錢，她曾試過一年接拍10部劇集，更在2017年宣傳《全職沒女》期間，因腰痛未及時處理，最終導致頸椎、尾龍骨移位及軟組織突出。但為了生計，當時身負三劇的她，只能戴著頸枕帶傷完成拍攝。

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