姚瑩瑩54歲生日逆天凍齡勝「朱姬」「飛魚」兒子文武雙全旋風式長大似足媽媽

1991年新加坡小姐冠軍姚瑩瑩當年在袁詠儀引薦來港發展，簽約TVB後被力棒的五美之一，拍劇多年令人留下深刻印象的角色是《尋秦記》朱姬一角，成為不少人的女神，但可惜姚瑩瑩事業發展一般，。沉寂多年到近年憑《愛．回家之開心速遞》「Helen姐」再度受關注。

姚瑩瑩54歲生日不見歲月痕跡

日前姚瑩瑩在社交平台分享與兒子梁淦賢（Evan）慶祝54歲生日的溫馨合照，化上淡妝的她美貌依舊，凍齡狀態令人驚艷，絲毫不見歲月痕跡。兒子Evan亦已長大成人，越大越似媽媽。

姚瑩瑩兒子越大越似媽咪

姚瑩瑩當日分享與兒子慶祝的相片並留言：「生日2026。2026 年又大一歲啦，謝謝各位祝福。我也祝大家身體健康，日日開心、事事順利，Thank you Evan for the flowers, mummy love U #生日 #快樂幸福」即將14歲的Evan越大越似媽咪，姚瑩瑩曾表示Evan在2歲多時突患上特發性血小板減少性紫癜（簡稱ITP），身體抵抗力攻擊自身血小板，血小板數字劇減，稍有碰撞有機會流血不止而有生命危險。因此姚瑩瑩希望兒子能鍛鍊強壯身體，增強免疫力，所以為他報名學游泳，而Evan不負所望成為游泳高手，在過去多個學界游泳賽橫掃多個獎項，成為小飛魚，將來更大有機會成為香港泳壇新星。

入行多年的姚瑩瑩情路坎坷

入行多年的姚瑩瑩情路坎坷，入行後與化妝師男友分手後，曾患上厭食症暴瘦15公斤，後來遇上第二位圈外男友，在2011年姚瑩瑩誕下兒子梁淦賢（Evan），當時她表示未有結婚打算，會低調處理感情事，但男友一直未有露面，姚瑩瑩獨力照顧兒子長大，為了給兒子最好的生活與教育，姚瑩瑩拼命工作，試過一年接拍10套劇，2017年宣傳《全職沒女》期間，發現腰痛卻未有及時就醫，結果導致頸椎移位、尾龍骨第3節移位和軟組織突出，姚瑩瑩曾稱因有三劇在手要帶傷趕拍，只能戴頸枕保護頸椎。

