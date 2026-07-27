梁材遠離世丨群星悼念洪永城姚子羚視材叔為伯樂 袁文傑3個月前最後見面

前TVB金牌監製梁材遠（材叔）昨日（26日）傳出離世消息，享年75歲，多位曾合作過的藝人包括袁文傑、洪永城、樊亦敏、姚子羚、楊卓娜、鄭世豪、樂瞳、衛志豪、李天翔、黃耀煌等，在社交平台發文悼念。

洪永城感激為影視貢獻

洪永城晒出慶祝生日的照片記念梁材遠：「多謝材叔咁多年前俾嘅機會，你同你嘅名一樣咁親切、平易近人、亦都用心提攜後輩，感激你為香港影視業貢獻半個世紀。多謝你，一路好走。仲記得連續兩年同你一齊要（過）生日。#梁材遠金牌監製 #張保仔 #我瞞結婚了」。而袁文傑對梁材遠離世大感不捨：「最後一次見面，剛好3個月前」，又以黑底白字悼念材叔：「材叔RIP，感恩你給予過的機會」。

楊卓娜感念知遇之恩

姚子羚晒出《張保仔》劇本悼念梁材遠：「敬愛的材叔，很感恩能參與您的作品，由金石良緣、蒲松齡、情越雙白線、紫禁驚雷、造王者、情越海岸線到張保仔，謝謝您給我很多的演出機會。因為您，讓我在張保仔中炎貴妃的角色，拿下我人生重要的獎項，我會惦記着您那和藹可親的笑容，惦記着每次告訴我每個角色的內容，惦記着我經過的時候您向我問好，願您你離苦得樂、往生凈土，永遠懷念您 #RIP敬愛的材叔」。楊卓娜以自己的黑白工作照懷念梁材遠：「材叔一路走好！感恩在演藝路上能遇到你這位伯樂！#大醬」。

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樊亦敏曾深夜2小時通話

樊亦敏以9個雙手合十悼念梁材遠：「材叔，感恩、感謝、懷念、謝謝您、謝謝你曾給予我的工作機會 （街坊財爺 火線下的江湖大佬 果欄中的江湖大嫂 大醬園 ）和提攜 十分懷念，您這位慈祥上善若水的長輩。那天很晚為了第二天拍攝的事情，我們在電話中談了差不多兩小時的情景，還歷歷在目⋯你是一個攝影愛好者，說過要看你拍攝的照片…昨天您走了 ，愿您生於蓮花之上，一路好走！我會繼續努力，好好珍惜一切 #感謝感激 #tvb #梁材遠」。

鄭世豪感謝梁材遠提攜

鄭世豪貼出與梁材遠的黑白合照悼念：「材叔，多謝你，知遇之恩永誌不忘。聽到你離開嘅消息，過往嘅畫面一幕幕浮現⋯當初承蒙材叔俾咗好多次入劇試造型嘅機會我。慢慢成長學習，直到《金石良緣》更俾我初嘗成為主線嘅家庭成員，喺劇入面嘅廠景有自己嘅家庭、有家、有房、有床，有事情發生…呢些一步步累積嘅信任同機會，一直好珍惜。無您當年嘅賞識同提攜，就無後來的我。材叔，感謝您，一路好走。」

樂瞳感謝成為梁材遠班底

樂瞳晒出合照及工作照留言：「材叔，謝謝你一路以來給我那麼多的好角色和機會，情越海岸線的yoyo，守業者的燕歡，初五啓市錄的蘇芬等等。想不到22年是最後一次見到你，感謝你為影視界作出的貢獻，永遠懷念你！」樂瞳又感謝梁材遠曾讓她在劇中唱歌：「很感謝材叔還讓我在劇內唱了幾首歌，那時候大家都好喜歡劇內的Both sides now，那時候常常到長洲拍攝，美好的回憶。我在材叔的劇集情越海岸線和初五啓市錄都演兄妹，那時候張保仔的陣容也好鼎盛，那年冬天大夥兒去橫店外景好像昨天發生的事。守業者我跟Maggie的對戲比較多，很感謝材叔給我這個很有發揮的角色，也很難得跟那麽好戲的前輩學習。有時候新劇劇名還未定，就開鏡拜神了，這個是情越海岸線的開鏡拜神，自此之後，我就成為了材叔梁材遠班底的演員，之後他基本上開的劇都預我一份，謝謝你記得我。願你在天國安好，我們永遠懷念你」。

黃耀煌衛志豪幸運遇梁材遠

黃耀煌多度與梁材遠合作：「材叔，多謝你！火線下的江湖大佬、果欄中的江湖大嫂、街坊財爺、大醬園，一次又一次俾機會我，可以和各位好好的前輩學習相處。材叔，多謝你，感恩遇上你！！」衛志豪幸運遇見梁材遠：「能夠認識你，是我的幸運，我入咗TVB 之後，你每一套都預我一個角色！我不知那來的福氣！多謝你材叔，你令我覺得我係一個演員。材叔，一路好走！RIP」

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