梁芷珮22歲大仔Brendan港大新聞系畢業一家到賀 IB狀元兼港隊代表文武全才超屈機

TVB旅遊達人梁芷珮（Christy）因主持《潮什麼系列》而深受觀眾喜愛，事業得意的她家庭生活同樣美滿。近日，梁芷珮在IG分享溫馨家庭照，慶祝22歲長子Brendan從香港大學畢業。在照片中，Brendan穿著畢業袍，與父母、弟妹及愛犬一同合照，一家人齊聚校園，場面溫馨。爸爸Kenneth更在網上留言，表示為兒子感到無比驕傲：「Mom and I will always be there to support you through the highs and lows（媽媽和我也會永遠支持你，與你共渡每個高低起跌）。」

梁芷珮大仔是IB狀元兼港隊代表

梁芷珮的長子Brendan絕對是「文武全才」的典範。Brendan不僅在國際文憑大學預科課程（IBDP）中考獲34分的優異成績，成功入讀心儀的香港大學新聞學系，更在去年以交換生身份遠赴丹麥留學。除了學業成績彪炳，Brendan在運動方面同樣表現卓越，曾是高爾夫球港隊代表，現時則對軟式曲棍球（Floorball）充滿熱誠，並成功入選港隊，代表香港出外比賽，絕對是品學兼優。

相關閱讀：星級大搜查丨早婚=早分？情人節夫婦大考驗！梁芷珮：老公長期匿喺廁所 專家揭維繫婚姻秘訣

梁芷珮大仔Brendan前途無可限量

梁芷珮與攝影師老公Kenneth結婚22年，育有兩子一女，家庭生活幸福。如今大仔Brendan在學業和運動上均取得驕人成就，前途無可限量。從梁芷珮分享的畢業照可見，一家人關係緊密，幸福之情溢於言表，實在令人羨慕。

相關閱讀：「TVB旅遊達人」梁芷珮贈父親千呎大屋 曝光收樓影片豪包爸爸全屋傢俬電器顯孝心

梁芷珮贈父親千呎大屋曝光收樓影片：