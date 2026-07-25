Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

梁芷珮22歲大仔Brendan港大新聞系畢業一家到賀 IB狀元兼港隊代表文武全才超屈機

影視圈
更新時間：18:30 2026-07-25 HKT
發佈時間：18:30 2026-07-25 HKT

TVB旅遊達人梁芷珮（Christy）因主持《潮什麼系列》而深受觀眾喜愛，事業得意的她家庭生活同樣美滿。近日，梁芷珮在IG分享溫馨家庭照，慶祝22歲長子Brendan從香港大學畢業。在照片中，Brendan穿著畢業袍，與父母、弟妹及愛犬一同合照，一家人齊聚校園，場面溫馨。爸爸Kenneth更在網上留言，表示為兒子感到無比驕傲：「Mom and I will always be there to support you through the highs and lows（媽媽和我也會永遠支持你，與你共渡每個高低起跌）。」

梁芷珮大仔是IB狀元兼港隊代表

梁芷珮的長子Brendan絕對是「文武全才」的典範。Brendan不僅在國際文憑大學預科課程（IBDP）中考獲34分的優異成績，成功入讀心儀的香港大學新聞學系，更在去年以交換生身份遠赴丹麥留學。除了學業成績彪炳，Brendan在運動方面同樣表現卓越，曾是高爾夫球港隊代表，現時則對軟式曲棍球（Floorball）充滿熱誠，並成功入選港隊，代表香港出外比賽，絕對是品學兼優。

相關閱讀：星級大搜查丨早婚=早分？情人節夫婦大考驗！梁芷珮：老公長期匿喺廁所 專家揭維繫婚姻秘訣

梁芷珮大仔Brendan前途無可限量

梁芷珮與攝影師老公Kenneth結婚22年，育有兩子一女，家庭生活幸福。如今大仔Brendan在學業和運動上均取得驕人成就，前途無可限量。從梁芷珮分享的畢業照可見，一家人關係緊密，幸福之情溢於言表，實在令人羨慕。

相關閱讀：「TVB旅遊達人」梁芷珮贈父親千呎大屋 曝光收樓影片豪包爸爸全屋傢俬電器顯孝心

梁芷珮贈父親千呎大屋曝光收樓影片：

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
颱風紅霞︱八號風球機會有幾大？ 天文台料明早惠州至汕尾一帶登陸 最近香港東北100公里左右掠過
颱風紅霞︱八號風球機會有幾大？ 天文台料明早惠州至汕尾一帶登陸 最近香港東北100公里左右掠過
社會
5小時前
颱風紅霞．持續更新︱天文台今晚10時10分改發8號烈風或暴風信號
00:48
颱風紅霞．持續更新︱天文台今晚10時10分改發8號烈風或暴風信號
社會
34分鐘前
夫婦辭職投身殯葬業 接手家族墓園 年賺逾4700萬 告別過時管理 提早鎖定未來客源
夫婦辭職投身殯葬業 接手家族墓園 年賺逾4700萬 告別過時管理 提早鎖定未來客源
商業創科
13小時前
颱風紅霞交通消息持續更新。
颱風紅霞‧交通消息｜機管局：至下午4時50分 共取消29班離港及20班抵港航班 126班離港及112班抵港航班延誤
社會
1小時前
謝賢離世｜Coco開直播憶最後晚餐：沒想到是永別 嘆難找好男人如四哥 回鄉相睇屢遭嫌棄？
謝賢離世｜Coco開直播憶最後晚餐：沒想到是永別 嘆難找好男人如四哥 回鄉相睇屢遭嫌棄？
影視圈
10小時前
港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
國家補貼2026｜港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
投資理財
2026-07-24 11:30 HKT
颱風紅霞‧有片｜長沙灣地盤巨型棚架塌下 傷亡未知
00:59
颱風紅霞‧有片｜長沙灣地盤巨型棚架塌下 幸無人傷
突發
2小時前
「最好身材港姐」李珊珊罕談胸部獨特構造  28歲神奇再度發育  揭廖安麗前夫葉青霖出家內幕
「最好身材港姐」李珊珊罕談胸部獨特構造  28歲神奇再度發育  揭廖安麗前夫葉青霖出家內幕
影視圈
2小時前
學術期刊《科學》揭6歲女童接受基因編輯試驗後死亡事件。iStock示意圖
《科學》揭6歲女童接受基因編輯試驗後死亡 上海涉事醫學院：調查中
即時中國
23小時前
觀塘工廈$42家常菜放題！無限時、免加一任食12道餸 網民大讚：食得舒服唔使爭
觀塘工廈$42家常菜放題！無限時、免加一任食12道餸 網民大讚：食得舒服唔使爭
飲食
9小時前