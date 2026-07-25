Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

《變相怪傑》名導Chuck Russell家中辭世 享年74歲 曾一手將金美倫戴雅絲、占基利捧紅

影視圈
更新時間：16:47 2026-07-25 HKT
發佈時間：16:47 2026-07-25 HKT

曾一手捧紅占基利（Jim Carrey）和金美倫戴雅絲（Cameron Diaz）的《變相怪傑》名導Chuck Russell，當地時間周三於加州聖地牙哥家中辭世，享年74歲。據報道，當地消防部門於周三下午接獲報警電話，表示Chuck在家中發生醫療緊急情況，並已失去意識。Chuck的家屬及代表律師已向媒體證實死訊，至於詳細死因仍有待相關部門進一步公布。

Chuck遺作是2024年恐怖片《Witchboard》

Chuck於80至90年代執導過多部賣座電影，除了帶挈占基利升格成為國際巨星的1994年瘋狂喜劇《變相怪傑》之外，1987年經典恐怖片《猛鬼街第三集：搵替身》，由阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）主演的1996年動作巨片《蒸發密令》，以及令「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）成功打入荷里活的2002年電影《盜墓迷城外傳：蠍子王傳奇》，都是Chuck的作品。他畢生曾執導過10部電影，亦曾監製過7部影片，當中包括由名導米高曼（Michael Mann）執導、湯告魯斯（Tom Cruise）與占美霍士（Jamie Foxx）主演的2004年賣座動作片《同行殺機》。而其執導遺作是2024年恐怖片《Witchboard》。

占基利視Chuck為大恩人

占基利周五接受TMZ訪問時，亦悼念了這位捧紅他的大恩人：「我非常榮幸能與Chuck Russell合作，在拍攝《變相怪傑》期間，他在片場營造了一種充滿活力、天真爛漫的氛圍，充滿了驚喜和友誼。」他又補充指導演為片場帶來了一種「玩樂精神」，激勵了演員和工作人​​員：「多年來，我們每個人都因那段充滿活力、永恆難忘的時光而感到無比幸福。我認為《變相怪傑》是我創作生涯中最珍貴的瑰寶之一。謝謝你，Chuck！」

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

↓追蹤《星島頭條》WhatsApp頻道↓

最Hit
00:48
颱風紅霞．持續更新︱三號風球生效 天文台：料未來一兩小時雨勢有時較大
社會
2小時前
颱風紅霞︱八號風球機會有幾大？ 天文台料明早惠州至汕尾一帶登陸 最近香港東北100公里左右掠過
颱風紅霞︱八號風球機會有幾大？ 天文台料明早惠州至汕尾一帶登陸 最近香港東北100公里左右掠過
社會
4小時前
謝賢離世｜Coco開直播憶最後晚餐：沒想到是永別 嘆難找好男人如四哥 回鄉相睇屢遭嫌棄？
謝賢離世｜Coco開直播憶最後晚餐：沒想到是永別 嘆難找好男人如四哥 回鄉相睇屢遭嫌棄？
影視圈
8小時前
夫婦辭職投身殯葬業 接手家族墓園 年賺逾4700萬 告別過時管理 提早鎖定未來客源
夫婦辭職投身殯葬業 接手家族墓園 年賺逾4700萬 告別過時管理 提早鎖定未來客源
商業創科
11小時前
港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
國家補貼2026｜港人免大陸電話可領國補 本地銀行卡可登記 最高慳2萬人民幣 即睇4步教學
投資理財
2026-07-24 11:30 HKT
「最好身材港姐」李珊珊罕談胸部獨特構造  28歲神奇再度發育  揭廖安麗前夫葉青霖出家內幕
「最好身材港姐」李珊珊罕談胸部獨特構造  28歲神奇再度發育  揭廖安麗前夫葉青霖出家內幕
影視圈
1小時前
颱風紅霞交通消息持續更新。
颱風紅霞‧交通消息｜國泰取消周日凌晨1時15分至下午6時所有航班 快運今明取消約30班航班
社會
1小時前
颱風紅霞逼近，深圳將颱風預警升至藍色。微博@中國天氣
00:59
颱風紅霞︱深圳發「藍色」預警地鐵明或延遲營運 惠州全市「五停」
灣區時事
8小時前
梁珊設靈丨成龍劉德華致哀「永遠懷念」 靈堂擺滿圈中好友花牌成花牆送最後一程
01:06
梁珊設靈丨成龍劉德華致哀「永遠懷念」 靈堂擺滿圈中好友花牌成花牆送最後一程
影視圈
2026-07-24 17:19 HKT
三派安泰邨高層 港男上樓在望卻驚揭單位藏「秘密」 決心等終極四派掀網民激辯：有得住仲嫌？｜Juicy叮
三派安泰邨高層 港男上樓在望卻驚揭單位藏「秘密」 決心等終極四派掀網民激辯：有得住仲嫌？｜Juicy叮
時事熱話
6小時前