《變相怪傑》名導Chuck Russell家中辭世 享年74歲 曾一手將金美倫戴雅絲、占基利捧紅

曾一手捧紅占基利（Jim Carrey）和金美倫戴雅絲（Cameron Diaz）的《變相怪傑》名導Chuck Russell，當地時間周三於加州聖地牙哥家中辭世，享年74歲。據報道，當地消防部門於周三下午接獲報警電話，表示Chuck在家中發生醫療緊急情況，並已失去意識。Chuck的家屬及代表律師已向媒體證實死訊，至於詳細死因仍有待相關部門進一步公布。

Chuck遺作是2024年恐怖片《Witchboard》

Chuck於80至90年代執導過多部賣座電影，除了帶挈占基利升格成為國際巨星的1994年瘋狂喜劇《變相怪傑》之外，1987年經典恐怖片《猛鬼街第三集：搵替身》，由阿諾舒華辛力加（Arnold Schwarzenegger）主演的1996年動作巨片《蒸發密令》，以及令「The Rock」狄維莊遜（Dwayne Johnson）成功打入荷里活的2002年電影《盜墓迷城外傳：蠍子王傳奇》，都是Chuck的作品。他畢生曾執導過10部電影，亦曾監製過7部影片，當中包括由名導米高曼（Michael Mann）執導、湯告魯斯（Tom Cruise）與占美霍士（Jamie Foxx）主演的2004年賣座動作片《同行殺機》。而其執導遺作是2024年恐怖片《Witchboard》。

占基利視Chuck為大恩人

占基利周五接受TMZ訪問時，亦悼念了這位捧紅他的大恩人：「我非常榮幸能與Chuck Russell合作，在拍攝《變相怪傑》期間，他在片場營造了一種充滿活力、天真爛漫的氛圍，充滿了驚喜和友誼。」他又補充指導演為片場帶來了一種「玩樂精神」，激勵了演員和工作人​​員：「多年來，我們每個人都因那段充滿活力、永恆難忘的時光而感到無比幸福。我認為《變相怪傑》是我創作生涯中最珍貴的瑰寶之一。謝謝你，Chuck！」