陳瀅鏡頭前一秒更換火辣比堅尼 超邪惡「男友視角」誘惑吸睛 網民激讚飽滿蜜桃臀靚到犯規

36歲的TVB女星陳瀅一向被封為「性感女神」，最近她在社交平台分享了去旅行的短片，片中可見她不僅享受陽光與海灘，在無邊際海景中，她由最初身穿白色T恤的鄰家女孩，在一秒間突然脫去上衣，展示出性感迷人的泳衣造型，瞬間點燃粉絲熱情，畫面極度吸睛，女神大派福利，網民紛紛讚嘆她的美好身材及白滑肌膚。

陳瀅夕陽下圓點泳衣晒出白滑肌膚

片中所見，陳瀅身穿一套經典的黑白圓點比堅尼，設計簡約卻完美突顯出她玲瓏曲線及豐滿上圍。在陽光的映照下，她的皮膚顯得格外白滑透亮，近乎素顏的臉上掛著甜美燦爛的笑容，散發出健康性感魅力。當她轉身及在水中暢泳時，其纖腰及勻稱的S形曲線表露無遺，每一個動作都充滿美態。

相關閱讀：陳瀅海島狂派噴血福利 細碼比堅尼包不住豐滿上圍 誘人S形曲線凹凸有致極吸睛

粉絲激讚陳瀅暢泳畫面唯美吸引

陳瀅這段充滿「男友視角」的短片，背景是水天一色的浪漫黃昏，加上陳瀅的迷人泳姿，構成了一幅唯美動人的畫面。影片一出即引來大批網民留言激讚，紛紛表示「靚到犯規」、「身材太好了」，稱讚她在美景襯托下更顯仙氣，陳瀅這次的性感大解放，不但讓粉絲大飽眼福，也再次印證了她的女神魅力。

相關閱讀：陳瀅黑絲造型跳K-pop舞場面尷尬？掩面狂笑難救生硬舞姿 身形變大碼疑有新歡現幸福肥