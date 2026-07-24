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仙杜拉溫哥華歡度83歲生日 面色紅潤網民讚凍齡 曾患癌果斷切左乳 家居跌倒傳命危

影視圈
更新時間：09:00 2026-07-24 HKT
發佈時間：09:00 2026-07-24 HKT

「鬼馬歌后」仙杜拉於7月21日迎來了她的83歲生日。自 1994 年移居加拿大溫哥華生活後，仙杜拉鮮有回港公開露面，但她的近況依然深受歌迷與一眾圈中好友的關注。資深傳媒人汪曼玲日前在社交平台上，分享了仙杜拉在溫哥華慶祝大壽的溫馨合照。與往年一樣，仙杜拉與另外兩位同為7月壽星的知己閨密，獲得多位好友齊齊慶祝。

仙杜拉慶生招牌笑容幾十年不變

在曝光的慶生照片中，金色短髮的仙杜拉，身穿簡約舒適的白色上衣，配戴着時尚的眼鏡，顯得神采飛揚。仙杜拉懷中抱着兩大束由好友們精心準備的粉色鮮花，臉上掛着最熟悉的招牌開朗笑容，雖然她已經到了古稀之年，但她的金髮與招牌笑容數十年如一日，不減當年歌后風采。眾人圍着精緻的生日蛋糕與傳統壽桃，仙杜拉在鏡頭前展現出的健康活力，也讓所有關心她的歌迷和朋友，終於放下了心頭大石。

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仙杜拉驚傳跌倒休養大半年

事實上，仙杜拉的健康狀況在前幾年曾一度令外界非常擔憂。在 2023 年底，曾傳出她在溫哥華的家中不慎摔倒的消息，由於當時年事已高，受傷情況一度被指相當嚴重，引來各界高度關注。幸好仙杜拉生命力頑強，經過大半年的休養後便已完全康復。如今從慶生照中看到她精神奕奕，一臉喜悅地與好友切蛋糕，足以證明身體狀況依然十分健康。

仙杜拉曾患乳癌進行切除左乳手術

仙杜拉作為香港 60 年代女團始祖，昔日以其活潑鬼馬的台風席捲樂壇，因而獲得「鬼馬歌后」的美譽。除了數年前的跌倒意外，她人生中最為人敬佩的，莫過於在 2003 年勇敢擊退乳癌的經歷。當年她於例行檢查中發現左乳有初期癌症，在醫生給予的化療或手術選擇中，她果斷選擇割除左邊乳房以維持生命。術後她甚至婉拒了心理輔導，連義乳亦未曾重建，豁達笑言：「我覺得唔使，我又冇老公。」她堅信預防勝於治療，更向大眾分享其長壽心法：「不開心、有煩惱，病魔就會跟住你；如果做人正面，乜嘢都好快走，所以一定要笑。」網民紛紛敬佩仙杜拉確實用一生實踐着「笑迎人生」。

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