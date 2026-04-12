Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

83歲仙杜拉罕有近照曝光 維持金髮潮look狀態驚人 曾患乳癌23年於家中跌倒

影視圈
更新時間：09:00 2026-04-12 HKT
發佈時間：09:00 2026-04-12 HKT

在60年代女團始祖、有「鬼馬歌后」之稱的仙杜拉（Sandra）自從1994年移居加拿大溫哥華生活後，甚少返港演出，但依然不少關於她的近況流出，仙杜拉在2003年患上乳癌，當時切除左邊乳房以維持生命，但仙杜拉積極樂觀抗癌，康復後未有放棄歌唱事業。到了2023年底曾於加拿大溫哥華的家中不慎跌倒，一度引起外界擔憂。 

仙杜拉近年可謂返老還童

即將83歲的仙杜拉近年可謂返老還童，狀態與真實年齡一點都不相符，日前其好友在社交平台貼上與仙杜拉和《歡樂今宵》台柱劉雅麗的合照，雖然仙杜拉比劉雅麗還要年長12年，但看起來感覺相距不大，逆齡成長的仙杜拉狀態相當好，精神飽滿，笑容可掬。日前資深傳媒人汪曼玲在社交平台貼上仙杜拉慶祝生日的相片，久違了的仙杜拉一貫前衛打扮，臉上未有留有太多歲月痕跡，狀態非常好，並且精神奕奕、笑容可掬。

相關閱讀：60年代女團始祖風韻猶存 歲月不留痕狀態令人震驚 華麗背後曾患乳癌因一事拒絕見心理醫生

仙杜拉狀態依然很前衛

劉雅麗自從在60歲生日決定離婚後，周遊列國享受人生，閒時與朋友聚會談天地，近日劉雅麗在溫哥華與仙杜拉聚會，同行友人貼上合照並說：「難得EYT劉雅麗從Vegas飛來溫哥華，今晚好友席間有聊不完的舊情與新事，難得一聚，不虛此行！」久違了的仙杜拉狀態依然很前衛，當日以一頭搶眼的「金頂」短髮，配上一副玩味十足的橙色圓框眼鏡，在衣著配搭上，仙杜拉亦巧花心思，穿上藍色抓毛絨外套外搭米白色羽絨背心，既保暖又不失層次感，時尚觸覺絕不遜於年輕人，最令人驚訝是其「凍齡」外貌與內心散發的活力，眼神相當精靈，精神狀態極佳，完全不像年過八旬的婦人。

仙杜拉積極樂觀曾有患癌經歷

仙杜拉向來給予人一種積極樂觀的感覺，但事實上她曾有不少經歷，2003年發現患上乳癌，她曾訪問上表示：「我本身係兩年檢查一次，嗰次好好彩，驗到左邊有一個初期得好緊要嗰種，唔使做化療、電療，醫生話畀兩個選擇，一係做化療，一係做手術，咁我第一時間諗不如割晒佢，之後專科都我係好明智嘅選擇。」完成手術後，不少人都關心她，本來醫生問是否需要安排心理醫生，不過仙杜拉拒絕了：「開唔開心係睇你自己，我冇擔心過，個天畀幾多係有佢嘅原因。」仙杜拉連義乳都未重建：「我覺得唔使，我又冇老公，反而提議大家預防勝於治療，最少兩年驗一次，如果唔開心，有煩惱，嗰啲病魔會跟住你。如果做人正面，乜嘢都好快走，所以一定要笑。」

相關閱讀：獨家丨80歲仙杜拉被甄妮爆跌親後首開腔報平安 興奮晒情史激讚謝賢正人君子

 80年代女星劉雅麗驚爆離婚：

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
伊朗局勢｜美伊談判進入專家磋商階段 特朗普：正清理霍爾木茲海峽 伊方稱迫退美艦｜持續更新
01:32
伊朗局勢｜美伊第三輪談判結束 伊媒稱雙方仍存嚴重分歧 特朗普：若中國向伊運送武器將面臨「大問題」｜持續更新
即時國際
2小時前
李泳漢疑不滿弟婦插手生意積怨 因拉麵店結業與李泳豪夫婦反目 網民：有人要威鍾意做操控
李泳漢疑不滿弟婦插手生意積怨 因拉麵店結業與李泳豪夫婦反目 網民：有人要威鍾意做操控
影視圈
16小時前
新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運
新皇崗口岸擬設7條專營巴士線 來往葵芳、啟德、屯門等地 「一地兩檢」安排下舊皇巴將停運
生活百科
2026-04-10 12:58 HKT
東涌城巴回廠途中失控剷上行人路 司機被困車內 送院不治
東涌城巴回廠途中失控剷上行人路 司機被困車內 送院不治
突發
10小時前
Jayden是什麼？Threads潮文瘋傳港孩「英文名」 迷因背後旨在諷刺港媽育兒方式
Jayden是什麼？Threads潮文瘋傳港孩「英文名」 迷因背後旨在諷刺港媽育兒方式
生活百科
2026-04-10 19:36 HKT
新木優子、中島裕翔宣布結婚 《SUITS》神仙CP戲外修成正果 兩人背景、甜蜜細節一文看清
新木優子、中島裕翔宣布結婚 《SUITS》神仙CP戲外修成正果 兩人背景、甜蜜細節一文看清
影視圈
17小時前
乘風2026丨傳陳凱琳酬勞僅28萬？人氣上升被封「迪麗熱巴2.0」 網民威脅若現一情況會罷睇
乘風2026丨傳陳凱琳酬勞僅28萬？人氣上升被封「迪麗熱巴2.0」 網民威脅若現一情況會罷睇
影視圈
15小時前
長者生活津貼資產避雷方法 賺醫療費減免外 更享牙科電器隱藏福利
長者生活津貼資產避雷方法 賺醫療費減免外 更享牙科電器隱藏福利
投資理財
2026-04-11 06:00 HKT
六合彩｜連續兩期無人中 頭獎一注獨中贏2300萬 即睇50期最旺號碼！
六合彩｜2300萬頭獎攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
社會
12小時前
港男指「北上車費好貴」惹熱議！一來一回要$100？網民拆解1原因預咗貴 教路多條$40慳錢路線
港男指「北上車費好貴」惹熱議！一來一回要$100？網民拆解1原因預咗貴 教路多條$40慳錢路線
旅遊
16小時前