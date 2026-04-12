83歲仙杜拉罕有近照曝光 維持金髮潮look狀態驚人 曾患乳癌23年於家中跌倒

在60年代女團始祖、有「鬼馬歌后」之稱的仙杜拉（Sandra）自從1994年移居加拿大溫哥華生活後，甚少返港演出，但依然不少關於她的近況流出，仙杜拉在2003年患上乳癌，當時切除左邊乳房以維持生命，但仙杜拉積極樂觀抗癌，康復後未有放棄歌唱事業。到了2023年底曾於加拿大溫哥華的家中不慎跌倒，一度引起外界擔憂。

仙杜拉近年可謂返老還童

即將83歲的仙杜拉近年可謂返老還童，狀態與真實年齡一點都不相符，日前其好友在社交平台貼上與仙杜拉和《歡樂今宵》台柱劉雅麗的合照，雖然仙杜拉比劉雅麗還要年長12年，但看起來感覺相距不大，逆齡成長的仙杜拉狀態相當好，精神飽滿，笑容可掬。日前資深傳媒人汪曼玲在社交平台貼上仙杜拉慶祝生日的相片，久違了的仙杜拉一貫前衛打扮，臉上未有留有太多歲月痕跡，狀態非常好，並且精神奕奕、笑容可掬。

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仙杜拉狀態依然很前衛

劉雅麗自從在60歲生日決定離婚後，周遊列國享受人生，閒時與朋友聚會談天地，近日劉雅麗在溫哥華與仙杜拉聚會，同行友人貼上合照並說：「難得EYT劉雅麗從Vegas飛來溫哥華，今晚好友席間有聊不完的舊情與新事，難得一聚，不虛此行！」久違了的仙杜拉狀態依然很前衛，當日以一頭搶眼的「金頂」短髮，配上一副玩味十足的橙色圓框眼鏡，在衣著配搭上，仙杜拉亦巧花心思，穿上藍色抓毛絨外套外搭米白色羽絨背心，既保暖又不失層次感，時尚觸覺絕不遜於年輕人，最令人驚訝是其「凍齡」外貌與內心散發的活力，眼神相當精靈，精神狀態極佳，完全不像年過八旬的婦人。

仙杜拉積極樂觀曾有患癌經歷

仙杜拉向來給予人一種積極樂觀的感覺，但事實上她曾有不少經歷，2003年發現患上乳癌，她曾訪問上表示：「我本身係兩年檢查一次，嗰次好好彩，驗到左邊有一個初期得好緊要嗰種，唔使做化療、電療，醫生話畀兩個選擇，一係做化療，一係做手術，咁我第一時間諗不如割晒佢，之後專科都我係好明智嘅選擇。」完成手術後，不少人都關心她，本來醫生問是否需要安排心理醫生，不過仙杜拉拒絕了：「開唔開心係睇你自己，我冇擔心過，個天畀幾多係有佢嘅原因。」仙杜拉連義乳都未重建：「我覺得唔使，我又冇老公，反而提議大家預防勝於治療，最少兩年驗一次，如果唔開心，有煩惱，嗰啲病魔會跟住你。如果做人正面，乜嘢都好快走，所以一定要笑。」

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