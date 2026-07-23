沈卓盈5歲子勁醒目賣旗主動出擊 手長腳長五官倒模媽咪 母曾揭陷湊仔焦慮身心俱疲

44歲的前TVB小花沈卓盈（Jessie）自2019年嫁給家族經營內衣生意的富貴男友Calvin，並在2021年誕下兒子Jayden後，便淡出幕前，專心相夫教子，享受家庭生活。近日沈卓盈在社交平台分享了與兒子一同參與「保良局賣旗日」的溫馨照片，身體力行支持慈善活動。沈卓盈透露今年已是她第三年帶同兒子Jayden參加這個有意義的活動，希望每一次的體驗，都能讓兒子親身感受為慈善、為公益出一分力的意義。從照片可見，當日沈卓盈打扮樸素，身穿一件簡約的白色T恤，配搭黑色短裙及運動鞋，外貌年輕，網民紛紛指歲月未有在她身上留下痕跡。

沈卓盈大病初癒陪兒子賣旗

沈卓盈與兒子Jayden在賣旗活動當天以「母子裝」上陣，Jayden身上掛著紅色的保良局錢袋，五官和媽媽如倒模的他精神奕奕地向途人募捐。面對鏡頭時，Jayden毫不怯場，更豎起雙手大拇指，顯得十分精靈可愛，而他手長腳長相信亦是遺傳自媽媽。在其中一張照片中，Jayden正小心翼翼地為一位捐款的市民貼上旗子貼紙，場面溫馨有愛。沈卓盈兒子雖然小小年紀，但在賣旗時完全不怕與陌生人接觸，全程非常投入，成功賣出不少旗子，讓媽媽沈卓盈感到十分欣慰。活動結束後，Jayden更獲頒感謝狀，為這次的慈善體驗畫上圓滿句號。

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沈卓盈曾陷焦慮兼精神內耗

在帶領兒子參與公益活動之餘，沈卓盈早前在帖文中分享了作為人母的心路歷程及大病初癒的感受。她坦言在最初「湊仔」的幾年，因為擔心自己做得不夠好，每天都處於高度緊張和自我懷疑的狀態，不時會陷入焦慮及精神內耗，令她身心俱疲。而早前她更同時患上急性肺炎和急性腸胃炎，病情嚴重，她形容痛苦經歷簡直是「死去活來，地獄又折返人間」，不但咳至無法呼吸，更因肚瀉而全身乏力。這次病痛的折磨讓她深深體會到「原來沒有健康，我們什麼都不是」。不過隨著兒子日漸長大，加上經歷了身心上的考驗，她慢慢學會調整步伐，學懂放手與放鬆，她期望自己未來能「活得自由鬆弛點」，從容地享受與兒子一起成長的時光。

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