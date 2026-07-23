《造星4》WinWin擺脫渣男KC陰霾  秘撻《造星6》師弟極甜蜜  曾遭劈腿患罕見病徘徊鬼門關

現年30歲的ViuTV藝人楊安妮（WinWin），自前年與拍拖6年的渣男前度黃家灝（KC）分手後，近日被傳媒拍得正在蜜運中，秘密撻着比她年輕5歲、《全民造星VI》的95號參賽者ilys（鄭永智），正式擺脫渣男陰霾，展開全新戀情。

Win Win秘戀《全民造星VI》參賽者

據悉，兩人因《全民造星VI》結緣，身為「星級助教」的WinWin在節目中為參賽者提供指導，與ilys相當投契並擦出愛火。日前，兩人在宴會上撐枱腳，席間雙方不時含情脈脈甜蜜互望，ilys更多次拿出手機為WinWin拍下「男友視角」的美照。而面對高大靚仔的ilys，WinWin一臉陶醉，化身「小鳥依人」，互動充滿粉紅泡泡，可見她已徹底放下舊愛，沉浸在甜蜜的新戀情之中。

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Win Win曾遭前度無情劈腿

雖然WinWin年僅30歲，但回顧她的情路與人生卻可謂命途多舛。她曾與《造星V》亞軍KC拍拖6年並發展至同居階段，但男方卻在日本練舞期間，搭上兩人共同認識的日籍女性朋友。WinWin早前曾上節目大爆前度的渣男行徑，指對方出軌後竟帶她與「小三」同枱食飯，更當面與女方FaceTime，甚至爆出心寒金句：「個女仔帶到畀我嘅開心，係你帶唔到！」

Win Win患罕見病前度懶理

除了遭受嚴重情傷，WinWin更長年受罕見病「先天性肺動靜脈瘤」折磨，數度徘徊生死邊緣。她曾控訴在自己最虛弱住院期間，幾乎要哀求前度KC才肯現身探望，但對方到場後只顧玩電話，想提早離開時更極不耐煩地反嗆：「咪嚟咗陪你囉，你以為我無自己嘢要做咩？」冷漠態度令人心寒。

Win Win多次做手術徘徊鬼門關

事實上，WinWin的抗病之路走得極為艱辛。因為血管畸形，她的血含氧量長期偏低，22歲時便要在無全身麻醉下進行長達8小時的手術。近年病情更每況愈下，試過在家中狂咳嘔血，甚至向朋友交代遺言。最終她要進行大手術，切除了足足18cm的肺部，術後更經歷了無法呼吸、全身劇痛的非人折磨。幸好，經歷過生死關頭與感情重創的Win Win，現時已迎來新戀情。

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