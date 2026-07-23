郭羨妮14歲女兒近照顏值「有落差」惹熱議 暴風式成長幾乎跟媽媽平頭 初現少女健康身形

1999年港姐冠軍郭羨妮（Sonija）剛迎來她的52歲生日，日前她與14歲愛女朱家愛（Kylie）及一眾好友飛往海外度假慶生，盡情享受陽光與海灘。心情大好的郭羨妮在IG上分享了多張合照及影片，當中更包括極具挑戰性的「與鯊同游」震撼片段，度過了一個難忘又開心的生日。

郭羨妮女兒現少女的健康身型

從曝光的最新合照可見，郭羨妮在外地度假的打扮相當鬆弛自然。她頭戴黑色帽，身穿簡約白TEE配搭超短牛仔褲，盡情展露一雙白滑修長美腿，狀態極佳，完全看不出歲月痕跡。而站在媽媽身旁的Kylie更是女大十八變，已經完全變身為青春美少女，穿着黑色小背心的她，初現少女的健康身型，且身高飆升得非常快，幾乎已經與166cm的媽媽平頭，目測起碼有160cm高，母女同框宛如兩姊妹般養眼。

相關閱讀：楊思琦避談疑被商天娥欺凌 曾傳遭佘詩曼郭羨妮排擠：由得佢過去 拒認戲屎列舉獎項反擊

郭羨妮女兒近照顏值有落差？

早前郭羨妮曾刊出朱家愛的一張近照，被外界大讚美貌「驚為天人」。對於今次發佈的最新合照，有網民討論起朱家愛的顏值，認為與早前那張驚艷美照有頗大差別，指最新照片中她的面頰明顯較圓潤及較闊。對此有網民認為只是因為小女孩拍照時的表情不同，加上角度問題，才會產生較大的落差，大讚朱家愛依然充滿陽光氣息。

郭羨妮生日老公疑再度無影

除了母女倆的顏值成為焦點，郭羨妮老公朱少杰的動向亦再次引起關注。去年郭羨妮帶同女兒前往富國島慶生時，就因為老公未有同行而一度引發婚變傳聞；而今次郭羨妮上傳的這批海外慶生照及影片中，依然未見朱少杰的蹤影。

相關閱讀：郭羨妮14歲女兒Kylie近照曝光 金髮露肩擁逆天美腿 瓜子臉精緻五官網民驚嘆：時間真係閃電快

郭羨妮讚女兒是自己「年輕版」

郭羨妮誕下女兒後便大幅淡出幕前，專心相夫教女。她曾形容女兒就如「年輕版的自己」。朱家愛現時就讀媽咪的母校天神嘉諾撒學校，性格好動且充滿表演慾。她曾主動要求學習芭蕾舞、體操、跆拳道及游泳等多項才藝，並曾在舞蹈比賽中奪獎，更曾與楊思琦、陳柏宇、胡諾言等人的子女一同於迪士尼樂園表演。不過後來為顧及學業，郭羨妮只為女兒保留了跳舞班。

郭羨妮不反對女兒入行

遺傳了媽媽優良基因的朱家愛，更早已展現演藝天份。2022年她客串演出ViuTV劇集《冥冥之中》，飾演袁綺雯患自閉症的女兒「莫雪」。當時導演就大讚首次拍劇的她1面對鏡頭毫不怯場，基本上一Take過完成，合作非常愉快。對於女兒未來會否入行，郭羨妮曾在訪問中表示不會反對，會給予女兒自由發展的空間。