Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭羨妮14歲女兒Kylie近照曝光 金髮露肩擁逆天美腿 瓜子臉精緻五官網民驚嘆：時間真係閃電快

影視圈
更新時間：12:11 2026-07-01 HKT
發佈時間：12:11 2026-07-01 HKT

1999年港姐冠軍郭羨妮（Sonija）與內地武術指導朱少杰在2011年結婚並育有女兒朱家愛（Kylie），一家三口幸福美滿。郭羨妮昨日（30日）在IG上女兒抱着貓貓的近照並說：「大囡：Kylie、二囡：Gabby（圖左）和三囡：Layla。」今年已經14歲的朱家愛迅即成為焦點。

朱家愛完美遺傳郭羨妮最強基因

朱家愛完美遺傳媽媽郭羨妮的最強基因，14歲的她擁有精緻的瓜子臉與眉清目秀的五官，身穿露肩裝搭配一頭曲長金髮，散發少女味，修長美腿更顯獨特氣質，有網民留言：「突然間大咗咁多嘅？仲要好靚女啊。」、「大囡變美少女，時間真係閃電快。」甚至有人力撐朱家愛原地出道或參選港姐，星途無可限量。

相關閱讀：51歲「最美港姐」郭羨妮跌Watt？臉頰凹陷被指顯老態 鏡頭下「極致纖瘦」引熱議

郭羨妮誕下女兒淡出幕前專心相夫教女

郭羨妮自從誕下女兒朱家愛後，淡出幕前專心相夫教女，郭羨妮曾表示女兒就如「年輕版的自己」，朱家愛就讀媽咪母校天神嘉諾撒學校，性格好動，同時充滿表演慾，曾主動要求學芭蕾舞、體操、跆拳道及游泳等興趣班，又曾於舞蹈比賽奪獎，與楊思琦、陳柏宇、胡諾言等人的子女於迪士尼樂園表演，但其後郭羨妮為顧及學業，只安排女兒學跳舞。2022年郭羨妮女兒客串演出ViuTV劇集《冥冥之中》飾演「寶玲」袁綺雯患自閉症女兒「莫雪」，當時導演黃偉賢表示首次拍劇的朱家愛面對鏡頭完全不驚，基本上一Take過完成，合作非常愉快。而郭羨妮曾在訪問中表示不會反對女兒繼承加入娛樂圈，會給予女兒自由發展，但現階段只希望女兒可以好好讀書及開心健康。

郭羨妮亦因女兒學習壓力大束手無策

不過郭羨妮亦曾稱女兒學習壓力大，自己也束手無策。郭羨妮形容女兒很難專心，做事十分慢和拖延，但又很討厭媽媽在旁邊催促和監督。所以，她選擇放手讓女兒自行應付學業，但女兒在面對名校的功課壓力時容易有負面情緒，更試過做功課太辛苦而痛哭。郭羨妮見狀十分痛心，試過女兒做到晚上11點都仍未做完，她只好出手教女兒。後來聽從宣萱的建議後，郭羨妮在女兒二年級時便決定為她轉讀國際學校，讓她能在更開心的環境下學習。隨着女兒步入青春期，郭羨妮透露女兒對時尚與化妝產生了濃厚興趣，母女倆經常會互相交流化妝心得，感情非常要好。

相關閱讀：郭羨妮晒女兒近照談婚變傳言 認與老公分隔兩地：沒有可能抽時間回來陪我們

最Hit
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操力設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
港男40萬翻新近400呎公屋 親自操力設計 拒盲目全屋造櫃 空間盡顯北歐風質感
家居裝修
7小時前
長者七一優惠！8大交通/餐飲/景點 長者咭、樂悠咭折扣 自助餐半價、蛋撻71折、$18下午茶餐
長者七一優惠！8大交通/餐飲/景點 長者咭、樂悠咭折扣 自助餐半價、蛋撻71折、$18下午茶餐
生活百科
19小時前
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
時事熱話
2026-06-30 10:45 HKT
「播音皇帝」李我遺孀瀟湘激罕曝光 97歲生日真實狀態令人讚嘆 鶼鰈情深昔為愛同住護老院相扶持
「播音皇帝」李我遺孀瀟湘激罕曝光 97歲生日真實狀態令人讚嘆 鶼鰈情深昔為愛同住護老院相扶持
影視圈
4小時前
根德園幼稚園今日正式停辦 擁有60年歷史培育3萬名校友 家長感嘆：一個時代的終結
親子
16小時前
回歸29周年︱特區政府慶祝酒會 黎家盈驚喜現身 於太空展示區旗：祝願香港更繁榮穩定
04:01
回歸29周年︱特區政府慶祝酒會 黎家盈驚喜現身 於太空展示區旗：祝願香港更繁榮穩定
政情
4小時前
夏日雨季1方法免費借遮！全港逾80個雨傘借還點 18歲以上就借得 網民盛讚：又長又輕
夏日雨季1方法免費借遮！全港逾80個雨傘借還點 18歲以上就借得 網民盛讚：又長又輕
生活百科
20小時前
WhatsApp重大私隱更新｜新增「用戶名」無電話號碼都可對話！即睇2步預先登記搶名教學
WhatsApp重大私隱更新｜新增「用戶名」無電話號碼都可對話！即睇4步預先登記搶名教學
生活百科
2026-06-30 12:52 HKT
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
影視圈
2026-06-29 20:44 HKT
半小時痛失50萬！新型「真人+AI」洗腦騙局殺到 化身「假HKTVmall」陷阱 網民震驚：唔敢話唔中招｜Juicy叮
半小時痛失50萬！新型「真人+AI」洗腦騙局殺到 化身「假HKTVmall」陷阱 網民震驚：唔敢話唔中招｜Juicy叮
時事熱話
22小時前