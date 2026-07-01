郭羨妮14歲女兒Kylie近照曝光 金髮露肩擁逆天美腿 瓜子臉精緻五官網民驚嘆：時間真係閃電快

1999年港姐冠軍郭羨妮（Sonija）與內地武術指導朱少杰在2011年結婚並育有女兒朱家愛（Kylie），一家三口幸福美滿。郭羨妮昨日（30日）在IG上女兒抱着貓貓的近照並說：「大囡：Kylie、二囡：Gabby（圖左）和三囡：Layla。」今年已經14歲的朱家愛迅即成為焦點。

朱家愛完美遺傳郭羨妮最強基因

朱家愛完美遺傳媽媽郭羨妮的最強基因，14歲的她擁有精緻的瓜子臉與眉清目秀的五官，身穿露肩裝搭配一頭曲長金髮，散發少女味，修長美腿更顯獨特氣質，有網民留言：「突然間大咗咁多嘅？仲要好靚女啊。」、「大囡變美少女，時間真係閃電快。」甚至有人力撐朱家愛原地出道或參選港姐，星途無可限量。

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郭羨妮誕下女兒淡出幕前專心相夫教女

郭羨妮自從誕下女兒朱家愛後，淡出幕前專心相夫教女，郭羨妮曾表示女兒就如「年輕版的自己」，朱家愛就讀媽咪母校天神嘉諾撒學校，性格好動，同時充滿表演慾，曾主動要求學芭蕾舞、體操、跆拳道及游泳等興趣班，又曾於舞蹈比賽奪獎，與楊思琦、陳柏宇、胡諾言等人的子女於迪士尼樂園表演，但其後郭羨妮為顧及學業，只安排女兒學跳舞。2022年郭羨妮女兒客串演出ViuTV劇集《冥冥之中》飾演「寶玲」袁綺雯患自閉症女兒「莫雪」，當時導演黃偉賢表示首次拍劇的朱家愛面對鏡頭完全不驚，基本上一Take過完成，合作非常愉快。而郭羨妮曾在訪問中表示不會反對女兒繼承加入娛樂圈，會給予女兒自由發展，但現階段只希望女兒可以好好讀書及開心健康。

郭羨妮亦因女兒學習壓力大束手無策

不過郭羨妮亦曾稱女兒學習壓力大，自己也束手無策。郭羨妮形容女兒很難專心，做事十分慢和拖延，但又很討厭媽媽在旁邊催促和監督。所以，她選擇放手讓女兒自行應付學業，但女兒在面對名校的功課壓力時容易有負面情緒，更試過做功課太辛苦而痛哭。郭羨妮見狀十分痛心，試過女兒做到晚上11點都仍未做完，她只好出手教女兒。後來聽從宣萱的建議後，郭羨妮在女兒二年級時便決定為她轉讀國際學校 ，讓她能在更開心的環境下學習。隨着女兒步入青春期，郭羨妮透露女兒對時尚與化妝產生了濃厚興趣，母女倆經常會互相交流化妝心得，感情非常要好。

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