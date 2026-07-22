余文樂剛認與王棠云離婚即北上掘金？傳拍《披荊斬棘2026》 患驚恐症停工逐步試水溫復出

余文樂於7月20日宣佈與台灣「皮帶大王」千金王棠云離婚，結束8年婚姻，雙方齊於IG公布消息，並強調屬和平分手，日後將以家人身份共同撫養一對子女。余文樂剛認離婚，隨即爆出他的新動向，內地社交網瘋傳他將參加真人騷《披荊斬棘2026》；據傳節目擬邀名單陣容鼎盛，除余文樂外，還包括張翰、李光潔、劉畊宏等中港台男星，引發網民熱烈討論。

余文樂曾受驚恐症困擾須停工

回顧余文樂自2017年成為台灣女婿後，移居台灣並大幅減產，他曾於2023年透露消失幕前近5年的苦衷，原來是一直飽受「驚恐症」折磨。病情在疫情期間更見反覆，發作時無法控制恐慌情緒，加上外界屢批他外形走樣，令他一度極度抗拒幕前工作，選擇避開人群，專注主理自家潮牌MADNESS及轉戰幕後製作。

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余文樂近年逐步試水溫復工

經過漫長休養，其身心狀態已回復穩定。余文樂自2024年起已逐步試水溫復工，包括為TVB拍攝綜藝節目《與天地對話》，早前亦驚喜現身澳門NBA傳奇名人賽落場打波。如今他正式離婚，加上盛傳接拍內地大型節目，足見他已調整好步伐，迎接單身後的事業新篇章。

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