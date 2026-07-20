余文樂王棠云離婚丨「皮帶大王」千金父親為全球最大皮帶廠總裁 家族曾陷近5億港元破產危機

余文樂與王棠云今日（20日）分別在IG宣布離婚，結束9年婚姻，一對仔女將由二人共同撫養。余文樂於2017年底突然宣布與拍拖一年的「皮帶大王」千金王棠云結婚，當時雙喜臨門，翌年5月誕下大仔余初見，兩年後再誕細女余初心。

王棠云從小家境優渥

王棠云不但是台灣模特兒，家世背景亦顯赫。王棠云的父親王東生為全球最大皮帶廠「亞美集團」的總裁，主要生產真皮皮帶與皮件，全盛時期規模龐大。王棠云為家中獨生女，從小家境優渥，被外界封為「皮帶千金」、「億萬千金」，是名符其實的白富美。

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不過王棠云與余文樂新婚不久，其家族企業卻驚爆出現重大財務危機。據台媒報道，亞美集團因資金周轉不靈，積欠廠商高達20多億新台幣（約4.84億港元），公司甚至瀕臨倒閉。當時又傳出有黑衣人跑到王棠云所屬的經理人公司樓下站崗討債。王家在同年8月，於台中七期重劃區的5戶億萬豪宅，遭法院查封並強制拍賣。王棠云當時回應表示：「爸爸公司的事交給長輩處理」。

余文樂曾稱養王棠云

面對王棠云家族陷入財務危機，余文樂當時展現出極大的責任感。二人到澳洲舉辦莊園戶外婚禮，只邀請至親好友出席。余文樂曾向台媒表示：「未來我和太太（的生活），也希望是我負責（開銷），不希望她來工作，除非她很想工作，我會尊重她。」

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