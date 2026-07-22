劉鑾雄千金劉秀盈賀父75歲生日  曝光爸爸年輕型仔照  彈結他騷電眼多才多藝

富商劉鑾雄（大劉）與舊愛呂麗君（現名呂姵霖）所生的女兒劉秀盈（Zoe）現年23歲，她一直多才多藝，是文武雙全的學霸。近日，為慶祝爸爸劉鑾雄75歲大壽，劉秀盈在社交平台小紅書上載了一段自彈自唱的短片，並配上深情撰文，以窩心的方式祝賀爸爸生日快樂，並揭示了自己音樂天份的來源。

劉秀盈撰文賀劉鑾雄生日

在短片中，劉秀盈將自己彈結他的畫面，與一張爸爸劉鑾雄年輕時手持結他的照片並列。她更附上感性文字，向爸爸表達愛意與感謝：「爸爸，生日快樂。這張你彈吉他的照片，我終於明白了自己身上的音樂是從哪裡來的。你在很多方面都是我的榜樣，遠比你想像中更多。謝謝你為我做的一切，爸爸。75歲生日快樂。」，字裡行間，劉秀盈不但感謝爸爸為她所做的一切，更視他為榜樣，並認為自己的音樂天份正是源自爸爸的遺傳。

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劉秀盈曝光大劉年輕型仔樣

從劉秀盈分享的舊照片可見，年輕時的劉鑾雄身穿簡潔的白恤衫和黑西褲，手抱結他，神情專注，文青氣息與型格兼備，更擁有一雙電眼，展現出他鮮為人知的多材多藝一面。正是這份音樂天份，遺傳了給女兒劉秀盈。劉秀盈自小對音樂有濃厚興趣，不僅精通鋼琴、小提琴，結他亦是無師自通，早年已不時分享自彈自唱的影片，更曾錄製個人單曲，音樂造詣備受肯定。

劉秀盈學霸背景猛料

作為城中著名的「超級學霸」，劉秀盈的履歷一直十分亮眼。她今年6月剛完成香港大學建築系碩士論文，並換上一頭清爽短髮，獲網民大讚才貌雙全。在課外發展上，劉秀盈更是「文武雙全」。她15歲才正式學習芭蕾舞，憑著過人天賦與努力，短短兩年便考獲英國皇家舞蹈學院證書，其後更入選香港芭蕾舞劇團，並在「國際芭蕾舞比賽2023」中勇奪公開組金獎。此外，她更在功夫比賽上摘下金牌。

劉秀盈商界才女文武雙全

除了藝術成就，劉秀盈也遺傳了父親的商業頭腦。兩年前，她已進軍商界，於黃竹坑開設佔地8,000呎的大型舞蹈學校「香港舞蹈劇場」，正式榮升為星級校長兼老闆，將興趣發展成事業，盡顯其商業才華。

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