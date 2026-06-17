劉鑾雄學霸兒子罕現身  劉子鋒極靚仔高母呂麗君成個頭  讀星級學府學費令人咋舌

富商劉鑾雄（大劉）與舊愛呂姵霖（前名呂麗君）的細仔劉子鋒，不經不覺已經長大成15歲的翩翩少年。向來鮮少公開露面的他，早前參與了為期一載的杭州寄宿學習旅程，不僅成為學生主席，更憑科科滿分的頂尖成績凱旋歸來，霸氣摘下校內的「總監獎」最高殊榮。見證著家中瑰寶學有所成，母親及胞姊劉秀盈均感到無比光榮，齊齊為這位學霸弟弟喝采。

呂麗君以劉子鋒為榮

呂麗君對兒子十分滿意，她表示：「領導力不在於頭銜，而在於每一天的堅持與謙遜。這個星期，Christopher 圓滿完成了為期一年的杭州寄宿項目，終於回到溫暖的家與親人團聚。在過去這充實的一年裡，他亦榮獲學校頒發的『總監獎』，這份榮譽不僅代表他憑藉踏實努力取得的全科滿分佳績，更肯定了他作為學生主席默默與同學並肩同行的奉獻。」

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劉子鋒身材高大又靚仔

隨著得獎喜訊公開，劉子鋒的最新真面目亦罕有地曝光。相片中的他穿上校服，比起媽媽已高一個頭，與母親的輪廓猶如倒模一樣，十分似樣簡直如餅印。除了擁有極精緻靚仔的五官和Cool爆氣質外，劉子鋒那一副高瘦修長的身材，更徹底凸顯出其與生俱來的男神氣質，外型相當亮眼吸睛，絕對是潛力無限的星二代。

劉子鋒讀星級學府學費不菲

這位外表與實力兼備的貴公子，目前正就讀於本港首屈一指的星級學府——漢基國際學校，今次前往杭州寄宿，就是參加漢基自2013年起推出的招牌課程「漢基杭州項目」。該校一向是城中名人富豪為子女揀選學校的心水之選，門檻極高之餘，更擁有令人咋舌的天價學費，單單是一年的學費開支便高達33萬港元，而家長另需支付每名學生約3萬元的年度基礎建設費，另外亦要繳交按年級而定的年費，費用約1萬至3萬不等。

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