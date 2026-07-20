余文樂王棠云離婚｜婚變疑早現端倪  上次晒夫妻合照一片模糊  2025年後未有放閃

余文樂和王棠云今日（26日）突然宣布離婚，結束7年婚姻，消息震驚娛樂圈。二人同步在社交媒體上發文，表示是和平分手，余文樂強調「我們依然會像家人一樣，共同愛護和教育我們的孩子」，而王棠云亦大方稱讚余文樂是「一位好爸爸」。

余文樂離婚有迹可尋

雖然二人強調關係良好，但婚變傳聞早已非朝夕之事。有眼尖的網民發現，昔日熱衷於「放閃」的余文樂，近年在IG上已鮮有分享太太王棠云的照片，夫妻關係的轉變似乎早有迹可尋。

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余文樂2025年後未有放閃

翻查余文樂的IG，對上一次出現王棠云的身影，已是2024年12月31日的帖文。當時他上傳了數張照片回顧該年，並寫下對新一年的期許，然而在兩張包含王棠云的照片中，她都並未清晰露面。其中一張家庭照，王棠云的臉孔完全被散景效果模糊化，只剩下一個朦朧的輪廓。

余文樂將王棠云模糊化

另一張疑似是二人婚禮或派對上的合照，雖然氣氛看來浪漫，但整體燈光極為昏暗，加上煙火效果，兩人的樣貌在光影下顯得相當模糊，難以看清表情。這種種不尋常的舉動，與過往大方分享恩愛點滴的風格大相徑庭，早已讓外界對他們的婚姻狀況產生諸多揣測。

余文樂曾將IG清空

更早之前，余文樂在2023年的最後一天，曾無預警地將IG帖文幾乎全部清空，並發文稱要「重新開始」，當時已即時引發軒然大波，婚變傳言甚囂塵上。事後他雖解釋是「強迫症」發作，想重新整理版面，但未能完全平息外界的疑慮。