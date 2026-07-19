做過兩次矯視手術仍復發？前港姐周美鳳靠「5招護眼大法」拯救視力、消除黑眼圈眼腫

現代人每日機不離手，長時間面對電子螢幕容易導致用眼過度。這不僅會引發眼腫、黑眼圈等疲勞警號，長遠更會加速眼部機能老化及視力衰退。曾參加1986年港姐、現年58歲的周美鳳（Lelia）近日分享親身經歷，透露自己曾兩度接受眼部手術，最終體悟到「預防勝於治療」。她大方公開5個融入生活的健康護眼秘訣，教大家從根本守護靈魂之窗。

周美鳳曾兩度近視復發

周美鳳坦言，自己曾深受近視問題困擾，分別於2000年及2023年進行激光矯視及晶片更換手術，但後來發現近視依然會復發。這段經歷讓她深刻意識到，過度依賴手術並非長遠之計，建立良好的日常護眼習慣，才是維持眼睛健康的最佳解方。

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周美鳳推介的5大日常健康護眼法：

第一招：定時遠眺眨眼，舒緩睫狀肌疲勞

建議每使用電腦或手機40分鐘，必須強制停下休息2分鐘，並將視線轉移至遠方景物。隨後連續眨眼約20次，此舉有助刺激淚液分泌，保持眼球濕潤，有效預防乾眼症及舒緩眼部肌肉緊繃。

第二招：晨間眼球運動，促進局部血液循環

早上起床後先閉上雙眼，將眼球順時針轉動10圈，再逆時針轉動10圈。完成後張開眼睛，交替注視遠處與近處的景物約20秒。這套簡單的眼球伸展操能鍛鍊眼部肌肉，促進眼周血液循環。

第三招：睡前溫熱敷，改善微血管淤積

每晚睡前，使用溫熱的毛巾敷眼約5分鐘。適當的熱力能有效加速眼周微血管的血液循環，除了能深層消除積累一整天的視覺疲勞，更能從根本改善因血液循環不良而形成的黑眼圈及水腫問題。

第四招：動態調節螢幕亮度，降低光線刺激

電子產品螢幕過亮或過暗，都會迫使瞳孔不斷過度調節，增加眼球負擔。在不同環境光源下，應適時檢查並將手機和電腦螢幕亮度調整至眼睛感覺舒適的程度，以減少對視網膜的刺激。

第五招：增加戶外活動，讓雙眼自然放鬆

每星期應至少抽空半天時間放下電子產品，走到戶外接觸大自然。多觀看綠色植物及遠景，開闊的視野與自然光線是讓眼睛徹底放鬆、預防視力進一步退化的天然療法。

💡 健康小貼士： 眼腫與黑眼圈不僅是外觀顯老的問題，更是身體發出的過勞警號。及早將護眼動作融入生活，配合適當的休息，才能有效延緩眼部退化，保持視力清晰健康。

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