李施嬅公開獨門「荔枝養生法」 破解「一粒荔枝三把火」迷思 補氣血兼排濕寒變養顏聖品

夏日炎炎，又是品嚐「果中之王」荔枝的季節！不過，坊間一直流傳「一粒荔枝三把火」的說法，讓不少愛美之人擔心食後會上火、生暗瘡而卻步。近日，李施嬅（Selena）就在小紅書化身養生達人，分享她的獨門荔枝食法，徹底顛覆了大家對荔枝的「熱氣」印象，原來只要用對方法，荔枝竟是不可多得的「養顏聖品」！

李施嬅曾怕熱氣對荔枝卻步

李施嬅在影片中表示，自小就聽長輩說荔枝熱氣，所以一直不敢多吃。但自從開始鑽研養生後，她才發現荔枝原來是「寶」！她引述中醫學說，指荔枝是夏天獨有的「純陽之果」，具有補脾、補血、補陽氣的強大功效。

李施嬅解釋，夏天是人體陽氣最旺盛的季節，適逢曆法中的「三伏天」，正好可以利用猛烈的太陽與荔枝的「火氣」，以熱治寒，幫助身體排走日積月累的濕氣和寒氣，從而達到「冬病夏治」的效果，讓身體更健康，氣色更美麗。

李施嬅公開獨門秘訣：「蒸熟再食」降火氣

對於像她一樣「上熱下寒」體質、容易燥熱的人，Selena亦有妙法解決。她公開了自己的獨門秘訣——就是將荔枝「蒸熟了再吃」！

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李施嬅養生食法大公開：

份量： 每日約食5-7粒。

做法： 將荔枝剝皮去核後，放入碗中，隔水蒸煮約30分鐘。

功效： 透過蒸煮過程，可以大大降低荔枝的熱性，讓其性質變得溫和，既能享受荔枝的益處，又可避免上火的煩惱。

食荔枝有禁忌！4大要點要記住

雖然荔枝好處多，但李施嬅亦不忘提醒大家，它始終帶有藥用價值，不可亂食。她綜合了幾個食荔枝的注意事項，提醒大家要根據自己的身體狀況來調整：

一日不超過10粒： 切忌過量食用，以免引起不適。 空腹時不吃： 避免在空肚情況下大量進食。 沒熟的不吃： 未成熟的荔枝可能含有毒素，絕對要避免。 身體有特殊狀況者慎食： 如有糖尿病或任何長期病患，食用前應先諮詢醫生或中醫師的專業意見。

李施嬅最後強調，雖然荔枝看似普通水果，但其實在中醫學上是一種藥材，連明朝醫學家李時珍在《本草綱目》中都記載其藥用價值。下次想吃荔枝又怕熱氣時，不妨試試李施嬅的養生秘訣吧！

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