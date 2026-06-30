阿嬌鍾欣潼減肥秘訣大公開！親授「三寶循環減肥法」激瘦5kg簡單有效（附完整餐單）

現年45歲的鍾欣潼（阿嬌）近年身形時常成為外界焦點，曾被指忽胖忽瘦。然而，最近她以絕佳狀態示人，成功減重後不僅回復巔峰顏值，更散發自信光彩。阿嬌大方地在小紅書上分享自己的減肥心得，公開了名為「三寶循環減肥法」的獨門秘訣，聲稱靠此方法成功減掉10斤（約5公斤），而且過程不需捱餓，簡單易跟！

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甚麼是「三寶循環減肥法」？

阿嬌的減肥法以三種食物為核心，分別是燕麥、紅薯（番薯）和茶葉蛋，進行為期三天的飲食循環。這個方法的好處是不用計算卡路里，也無需捱餓，食材更是隨手可得。

核心概念：

第一天（燕麥日）： 清理腸道

第二天（紅薯日）： 消除水腫

第三天（茶葉蛋日）： 補充蛋白質

阿嬌「三寶循環減肥法」三日餐單大公開

第一天：燕麥日（清理腸道、低升糖、高飽足感）

早餐： 一碗純燕麥（用熱水沖泡），搭配幾顆小番茄補充膳食纖維。

午餐： 一碗純燕麥，搭配一份白灼蔬菜和少量瘦肉或魚肉。

晚餐： 半碗純燕麥，搭配大量蔬菜。

小貼士： 燕麥是低GI（升糖指數）食物，能提供長時間的飽足感，讓一整個上午都不易感到飢餓。

第二天：紅薯日（高鉀排鈉、消除水腫）

早餐： 一個拳頭大小的蒸紅薯，搭配無糖乳酪或黑咖啡。

午餐： 一個蒸紅薯，搭配清炒綠葉蔬菜（少油少鹽）和手掌大小的雞胸肉或豆腐。

晚餐： 半個蒸紅薯，可搭配一份蔬菜湯（如冬瓜、番茄、海帶等），加強排水效果。

小貼士： 阿嬌強調紅薯一定要用「蒸」的，不要用烤的。紅薯富含鉀，有助於排出體內多餘的鈉，對於易水腫體質特別有效，吃完第二天臉會緊緻一圈。如果經期前後水腫嚴重，她會連續吃兩天「紅薯日」。

第三天：茶葉蛋日（補充優質蛋白、防止皮膚鬆垮）

早餐： 2顆茶葉蛋，搭配一杯黑咖啡。

午餐： 2顆茶葉蛋，搭配牛肉。

晚餐： 1顆茶葉蛋，搭配豆腐。

小貼士： 減肥時若蛋白質攝取不足，容易導致皮膚鬆弛。這一天阿嬌會吃4至5顆雞蛋，但蛋黃只吃一半，以補充足够的蛋白質。

靈活執行 輕鬆瘦身

阿嬌表示，這個三日循環可以一直持續進行，也可以每週挑三天執行，其餘日子則正常飲食，但謹記要「少油少鹽」。這個方法讓她不用斷碳、不用捱餓，輕鬆健康地瘦下來。如果你也對身形管理有興趣，不妨試試看阿嬌這個懶人減肥法！

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