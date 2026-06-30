Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

阿嬌鍾欣潼減肥秘訣大公開！親授「三寶循環減肥法」激瘦5kg簡單有效（附完整餐單）

影視圈
更新時間：15:00 2026-06-30 HKT
發佈時間：15:00 2026-06-30 HKT

現年45歲的鍾欣潼（阿嬌）近年身形時常成為外界焦點，曾被指忽胖忽瘦。然而，最近她以絕佳狀態示人，成功減重後不僅回復巔峰顏值，更散發自信光彩。阿嬌大方地在小紅書上分享自己的減肥心得，公開了名為「三寶循環減肥法」的獨門秘訣，聲稱靠此方法成功減掉10斤（約5公斤），而且過程不需捱餓，簡單易跟！

相關閱讀：溫碧霞公開養生秘方！自家製「抗炎果昔」吸收維生素 美味營養又健康

甚麼是「三寶循環減肥法」？

阿嬌的減肥法以三種食物為核心，分別是燕麥、紅薯（番薯）和茶葉蛋，進行為期三天的飲食循環。這個方法的好處是不用計算卡路里，也無需捱餓，食材更是隨手可得。

核心概念：

  • 第一天（燕麥日）： 清理腸道
  • 第二天（紅薯日）： 消除水腫
  • 第三天（茶葉蛋日）： 補充蛋白質

阿嬌「三寶循環減肥法」三日餐單大公開

第一天：燕麥日（清理腸道、低升糖、高飽足感）

  • 早餐： 一碗純燕麥（用熱水沖泡），搭配幾顆小番茄補充膳食纖維。
  • 午餐： 一碗純燕麥，搭配一份白灼蔬菜和少量瘦肉或魚肉。
  • 晚餐： 半碗純燕麥，搭配大量蔬菜。

小貼士： 燕麥是低GI（升糖指數）食物，能提供長時間的飽足感，讓一整個上午都不易感到飢餓。

第二天：紅薯日（高鉀排鈉、消除水腫）

  • 早餐： 一個拳頭大小的蒸紅薯，搭配無糖乳酪或黑咖啡。
  • 午餐： 一個蒸紅薯，搭配清炒綠葉蔬菜（少油少鹽）和手掌大小的雞胸肉或豆腐。
  • 晚餐： 半個蒸紅薯，可搭配一份蔬菜湯（如冬瓜、番茄、海帶等），加強排水效果。

小貼士： 阿嬌強調紅薯一定要用「蒸」的，不要用烤的。紅薯富含鉀，有助於排出體內多餘的鈉，對於易水腫體質特別有效，吃完第二天臉會緊緻一圈。如果經期前後水腫嚴重，她會連續吃兩天「紅薯日」。

第三天：茶葉蛋日（補充優質蛋白、防止皮膚鬆垮）

  • 早餐： 2顆茶葉蛋，搭配一杯黑咖啡。
  • 午餐： 2顆茶葉蛋，搭配牛肉。
  • 晚餐： 1顆茶葉蛋，搭配豆腐。

小貼士： 減肥時若蛋白質攝取不足，容易導致皮膚鬆弛。這一天阿嬌會吃4至5顆雞蛋，但蛋黃只吃一半，以補充足够的蛋白質。

靈活執行  輕鬆瘦身

阿嬌表示，這個三日循環可以一直持續進行，也可以每週挑三天執行，其餘日子則正常飲食，但謹記要「少油少鹽」。這個方法讓她不用斷碳、不用捱餓，輕鬆健康地瘦下來。如果你也對身形管理有興趣，不妨試試看阿嬌這個懶人減肥法！

相關閱讀：翁虹公開養生秘方！最重要四件事 網民激讚膚質極好似20出頭

最Hit
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
港大碩士IT男失業11個月轉行送外賣做保安 10年經驗貼畢業證書自嘲：呢張嘢其實冇乜用？｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
世界盃2026｜田中碧做罪人賽後痛哭 板倉滉：非一人失誤，是作為球隊落敗 。
世界盃2026｜田中碧做罪人賽後痛哭 板倉滉：非一人失誤，是作為球隊落敗
足球世界
6小時前
前律政司檢控主任遭革職褫奪退休金 提司法覆核今被駁回
前律政司檢控主任遭革職褫奪退休金 提司法覆核今被駁回
社會
5小時前
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
譚俊彥愛女小學畢業曬全家福  老婆顏值爆燈成焦點
影視圈
19小時前
馬國明偕妻一家五口逛名店 《東周刊》獨家爆湯洛雯三招備孕 暴脹出巡孕味濃
00:53
馬國明偕妻一家五口逛名店 《東周刊》獨家爆湯洛雯三招備孕 暴脹出巡孕味濃
即時娛樂
7小時前
盧海鵬罕見姪仔悲從中來 睹三兄弟舊照嘆：一家五口剩番我 豁達看生死自嘲「想死冇咁易」
盧海鵬罕見姪仔悲從中來  睹三兄弟舊照嘆：一家五口剩番我  豁達看生死自嘲「想死冇咁易」
影視圈
6小時前
台旅客來港飲茶遇搭枱「怪客」？核突食相嚇到急埋單 離開驚見一幕當場崩潰 網民兩極反應：個心有點難過VS俾我都走人
台旅客來港飲茶遇搭枱「怪客」？核突食相嚇到急埋單 離開驚見一幕當場崩潰 網民兩極反應：個心有點難過VS俾我都走人
生活百科
23小時前
北上長住隨時跌入「全球徵稅」網？項明生教一招合法避稅惹議 網民反問：住老人院點算？｜Juicy叮
北上長住隨時跌入「全球徵稅」網？項明生教一招合法避稅惹議 網民反問：住老人院點算？｜Juicy叮
時事熱話
22小時前
日本球迷穿上巴西球衣，作「土下座」致歉。oidonhagouda@X
世界盃2026︱日本輸波崩潰球迷遭強披巴西國旗 分析：需尊重輸家
即時國際
5小時前
中年好聲音4｜雷小雷出局龍婷竟偷笑？ 網民瘋狂截圖熱議轟黑心 身世坎坷由嫲嫲執藥養大
中年好聲音4｜雷小雷出局龍婷竟偷笑？ 網民瘋狂截圖熱議轟黑心 身世坎坷由嫲嫲執藥養大
影視圈
2026-06-29 14:30 HKT