張美妮穿比堅尼閃耀沖繩  邪惡視角自拍嫵媚誘人  一招讓火辣身材更澎湃

現年46歲、《流行都市》靚媽主持張美妮，一直以來都是圈中著名的凍齡美魔女。無論樣貌還是身材都保養得宜的她，近日趁著假期前往日本沖繩旅行，更在社交平台激罕大派福利。雖然年近半百，但張美妮今次到日本的狀態依然頂級，她在沙灘上盡展性感美態。短片中，戴著型格黑超的她在陽光下展露無敵青春氣息，皮膚緊緻白滑，絲毫看不出歲月留下的皺紋，對著鏡頭展現出熟女獨有的嫵媚與自信，狀態十分吸引。

張美妮換比堅尼騷火辣身材

最令網民驚喜的是張美妮的火辣換裝。一開始，張美妮穿著一件白色黑繡花邊短袖衫，背靠清澈海水笑容甜美。怎料鏡頭一轉，她隨即換上一身惹火的藍色性感比堅尼，並以高炒的「邪惡角度」自拍，傲人的豐滿上圍立即盡情展露，美好身材一覽無遺。她在鏡頭前作多角度自拍，身軀輕輕一扭，更「迫出」洶湧澎湃的魔鬼身材，配合她雪白牙齒與甜美笑容，令一眾粉絲大飽眼福，網民紛紛暴動留言大讚激索。

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張美妮曾分享保養心得

能夠在升呢人母後反而愈戰愈勇，保持如此完美體態，張美妮亦大方分享了她由內而外散發美麗的6大凍齡秘訣。在護膚與體態方面，她首推恆常運動，認為這不只為了鍛鍊身材，流汗更能讓身心一同變年輕；同時她強調防曬是比任何昂貴保養品都更實在、最關鍵的護膚步驟。而在飲食上，她堅持少糖少油、多菜多蛋白的飲食原則，深信身體自然會用最佳狀態回報自己。除了外在保養，她更注重內在的心態調整，透過保持對世界的熱情、維持情緒穩定，並確保每日有充足睡眠來維持好氣色，因為心態與氣色才是欺騙不了人的年齡指標。

張美妮與林峯楊茜堯好老友

入行逾25年的張美妮，早年憑主持兒童節目《閃電傳真機》入屋，近年則長駐婦女節目《流行都市》，其親切的美女主持形象深入民心。她與林峯、楊茜堯、徐榮等同屬TVB第13期藝員訓練班同學，眾人至今情誼深厚，去年更齊齊現身力撐林峯演唱會，可見這段識於微時的友誼經得起時間考驗。

張美妮結婚13年育一女

感情生活方面，張美妮於2013年下嫁髮型屋老闆黃偉強（KK），並育有一名現年6歲的愛女。雖然她逐漸淡出幕前享受家庭樂，但不時仍在社交平台分享生活點滴與粉絲互動。網民紛紛羨慕她的頂級外貌，並認同正如她所言，年輕的心境就是她一直保持靚爆鏡的最大秘密！

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