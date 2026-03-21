46歲《流行都市》台柱張美妮揭凍齡秘訣 網民激讚自然美 與林峯楊茜堯同期效力TVB近30年

現年46歲的張美妮，與林峯、楊茜堯等藝人均是TVB第13期藝員訓練班同學，效力TVB至今已27年。她多年來憑主持《閃電傳真機》、《流行都市》等節目，在觀眾心中留下深刻印象，她婚後將生活重心轉向家庭，但其外貌卻不受歲月侵蝕，是圈中公認「凍齡美魔女」。近日張美妮在IG分享自己的保養之道，瞬間吸引無數粉絲關注，並大讚她「仙氣滿滿」、「看不出真實年齡」，令人羨慕。

張美妮分享凍齡秘密

張美妮分享的凍齡6大秘訣，強調美麗是由內而外散發，她認為恆常運動不只鍛鍊身材，流汗更能讓身心一同變年輕；而防曬則是比任何昂貴保養品都實在的護膚步驟。在飲食方面，她堅持少糖少油、多菜多蛋白的原則，相信身體會用最佳狀態回報自己。此外，她亦鼓勵大家保持對世界的熱情、維持情緒穩定，並確保充足睡眠，因為心態與氣色，才是欺騙不了人的年齡指標。

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張美妮拉大隊睇林峯演唱會

張美妮跟林峯、楊茜堯、徐榮等TVB第13期藝員訓練班的同學，至今依然情誼深厚。雖然畢業後各人星途發展各異，林峯和楊茜堯已是中港兩地的一線演員，但無損他們之間的感情。這班舊同學多年來不時相約聚會，去年更「拉大隊」一同現身支持好友林峯的演唱會，以實際行動力撐對方，足見這段識於微時的友誼，經得起時間考驗。

張美妮現為髮型屋老闆娘

張美妮自2013年與髮型屋老闆黃偉強結婚，並誕下一女後，她便逐漸淡出幕前，享受家庭生活。儘管如此，她仍活躍於社交平台，不時分享生活點滴，與粉絲保持互動，網民紛紛羨慕她的外貌，更指心境年青就是變靚的秘密。

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TVB第13期訓練班又Re-U？