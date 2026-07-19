蔡少芬一家五口遊貴州  13歲次女越來越靚五官神複製視后媽媽  身高暴升幾乎跟張晉平頭

現年52歲的蔡少芬與老公張晉，自從男方放緩工作節奏後，不時帶着兩女一子周遊列國享受家庭樂，放鬆身心。近日，這對恩愛夫妻被粉絲捕獲一家五口現身貴州遊玩，各人的最新狀態隨之曝光，其中13歲的二女張信兒染了一頭金髮，加上暴風抽高的身形，瞬間成為全場焦點，被網民大讚根本是「迷你版蔡少芬」。

蔡少芬凍齡有術身形一流

從網民分享的偶遇照可見，蔡少芬一家打扮非常接地氣，面對粉絲求合照亦來者不拒，熱情配合，毫無明星架子。當天，蔡少芬穿上一件運動背心配搭休閒運動褲，打扮充滿時尚感之餘，高高瘦瘦的身形更顯得她充滿青春活力，完全看不出已經52歲。

相關閱讀：蔡少芬老公張晉檻過鬼門關逾1年仍未復元？ 攜妻女外遊面頰凹陷 身形消瘦被指有神無氣

張晉長肉狀態回勇

至於老公張晉則以一身全黑打扮示人。去年曾經歷大病的張晉，早前在馬爾代夫旅遊時，曾被網民指身體過份瘦削，惹來健康擔憂；不過這次在貴州露面，他的身形明顯比之前微胖了些，看似已經成功「長肉」，狀態大勇，令人放心不少。

張晉次女顏值神複製蔡少芬

除了夫妻二人外，大女張楚兒、二女張信兒及細仔「魚蛋」亦相當吸睛。當中尤其以13歲的二女張信兒最為引人注目，她染了一頭搶眼的亮現金髮，星味十足。年紀輕輕的她完美繼承了媽媽的高䠷身材基因，目前身高已經與媽媽幾乎平頭，站在爸爸張晉身邊也僅是矮了一點點，目測相信已有1米7高，不僅身形似足媽媽，信兒的五官更是越大越標緻，無論神情、氣質都與蔡少芬猶如餅印一樣，絕對是媽媽的完美翻版。

張晉吻愛女曾被批缺邊界感

雖然一家人樂也融融，不過張晉與女兒們的親密互動，早前卻意外引發網民熱議。事緣早前蔡少芬一家在馬爾代夫旅遊時，在室內為張晉慶祝父親節，兩個乖巧的女兒向爸爸送上鮮花與擁抱，大女更從後方環抱著爸爸。張晉收到祝福後，先是順勢回頭親吻了大女的臉頰，隨後又將二女摟入懷中，同樣給予了一個疼愛的親吻。有部分網民認為，兩位女兒身形高䠷，已是發育中的青春期少女，認為父親與逐漸長大的女兒之間應該保持適當的身體距離，不少網民更留言直指張晉的做法「欠缺邊界感」、「看著有點尷尬」等。

相關閱讀：張晉親吻舉動被轟欠邊界感？蔡少芬兩女長得亭亭玉立 吊帶裙穿搭展現青春氣息