蔡少芬老公張晉檻過鬼門關逾1年仍未復元？  攜妻女外遊面頰凹陷  身形消瘦被指有神無氣

52歲的視后蔡少芬（Ada）與同齡的武打巨星張晉結婚18年，一直被譽為圈中的模範夫妻。兩人育有大女張楚兒、二女張信兒及幼子張樂兒，一家五口的生活幸福美滿。近日，蔡少芬在社交平台更新動態，分享了她與老公張晉及家人在馬爾代夫度假的照片，曝光了夫妻二人的最新狀態，引發網友熱議。

蔡少芬盡顯高雅氣質

在陽光與海灘的美景襯托下，蔡少芬的狀態極佳，令人驚艷。雖然已年過五十，並且是三位孩子的母親，但她保養得宜，歲月彷彿未在她身上留下痕跡。照片中，她雖然未有上載性感的泳衣照，但身穿一襲無袖的印花飄逸長裙，依然顯得「顏值爆燈」，高雅氣質盡現。更令人羨慕的是，她的身材苗條纖瘦，手臂和腰間沒有一絲贅肉，體態宛如專業模特兒，在鏡頭前散發著自信的光芒。

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張晉面頰極瘦似有神無氣

然而，相比起容光煥發的蔡少芬，丈夫張晉的狀態更引起了外界的關注。這位去年四月曾因心臟病發、一度徘徊鬼門關的武打明星，在大病後超過一年的今天，整體狀態似乎仍未完全回復到昔日的巔峰。在馬爾代夫的合照中，穿上短袖恤衫、短褲及涼鞋的張晉，雖然神情輕鬆，但面頰明顯比以往消瘦許多，臉色亦不及太太紅潤，有網民更指他似有神無氣。從照片中可見，他的身軀和四肢也顯得比過去瘦削，讓不少粉絲感到擔憂。

張晉去年曾心臟病發徘徊鬼門關

回顧去年，張晉曾在節目中自爆心臟病發的驚險經歷。蔡少芬事後受訪時仍心有餘悸，透露當時在新加坡旅遊時，張晉突然呼吸困難，甚至無法說話，臉色發青，情況一度危急。她憶述當時自己只能不斷祈禱，而張晉則憑著「不能倒下」的堅強意志挺了過來。返港後，檢查發現他有血管堵塞近八成，需立即進行手術。蔡少芬坦言，經歷此事後才知道「一剎那便可以永別」，更感嘆自己「差少少做了寡婦」，幸好丈夫最終平安無事。而為了健康，身為四川人的張晉已戒掉吃油及吃辣的習慣。

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蔡少芬兩女極靚：