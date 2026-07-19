「粗口港姐」梁允瑜晒震撼裸照尺度驚人 巧妙招數避走光 重要部位若隱若現勁大膽

28歲梁允瑜近年憑藉劇集《愛回家之開心速遞》中「Mocha」一角成功入屋，向來不介意性感示人的她，最近頻頻於IG分享「露肉照」引起話題。繼日前幾張上身只穿內衣的躺床照吸引大批網民激讚後，昨晚（18日）她又在IG分享半裸照，巧妙地利用現場光線的明暗對比和動態模糊效果，遮蓋了身體的重要部位。照片呈現出強烈的藝術感，她優美的背部線條和若隱若現的身材輪廓，在鏡頭下顯得神秘而性感，尺度之大讓不少網民感到驚訝，留言大讚其身材火辣，並稱讚照片拍得既大膽又充滿格調。

梁允瑜率直火爆曾被封「粗口港姐」

梁允瑜自2021年參選香港小姐以來，一直話題不斷。當年她因率直火爆的個性，被冠上「粗口港姐」的稱號，引起了外界極大關注。儘管最終在20強止步，但她鮮明的個人特質反而吸引了TVB的注意，並在賽後順利簽約成為旗下藝人。加入電視台後，梁允瑜很快便獲得演出機會，在處境劇《愛回家之開心速遞》飾演性感的人事部職員「Mocha」，憑藉其亮麗外形與自然演技，知名度上升。

相關閱讀：「御用邪花」梁允瑜解Bra扣側露3D身材 除褲留影陷走光邊緣 大晒內衣床照

梁允瑜性感形象受矚目

這次的大膽照片，與梁允瑜近年在螢幕上建立的性感形象不謀而合。早前，她在話題劇集《黑色月光》中與實力派演員馬志威的多場激情床戲，就曾引發網上熱烈討論。梁允瑜在劇中誘人的形象和極具張力的演出，讓觀眾對她留下深刻印象。從「粗口港姐」的爭議，到如今憑藉螢幕角色和社交平台上的大膽作風持續吸引眼球，梁允瑜成功地將個人魅力轉化為事業上的獨特優勢，成為新一代備受矚目的性感女星。

相關閱讀：《愛回家》女星梁允瑜透視裝挑戰性感底線 委屈留言：總是被傷害的我 忽然惹割雙眼皮疑雲？