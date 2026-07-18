廣末涼子46歲生日演唱會華麗復出 走出車禍及襲擊陰霾重返舞台 傳第三度結婚嫁不倫主廚

「20世紀末最後的美少女」廣末涼子今日（18日）迎來46歲生日，在東京舉辦生日演唱會宣告復出。而近日日本傳媒更盛傳，她可能將與米芝蓮人氣主廚鳥羽周作再婚。兩人在2023年爆出「雙重不倫」風波並各自與原配離婚後，目前感情狀態依然穩定，日本大眾都關注她何時宣布再婚。

廣末涼子車禍後襲擊醫護人員被捕

這場復出演唱會對廣末涼子來說得來不易。回顧去年4月，她經歷了令各地粉絲震驚的車禍，當時她載著經理人於靜岡縣高速公路追撞大型拖車，現場更無明顯煞車痕跡。更讓人驚訝的是，送醫後她因情緒失控襲擊醫護人員而遭警方拘捕，隨後證實罹患躁鬱症及甲狀腺機能問題，需要全面停工休養。經過近一年的休息，她終於挺過低潮，選在46歲生日這天重返演藝圈。

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廣末涼子兩度離婚 被傳婚內出軌

廣末涼子的感情史與私生活向來充滿戲劇性，過去兩段婚姻皆以離婚收場。2003年她與模特兒岡澤高宏奉子成婚，五年後告吹；2010年閃嫁蠟燭藝術家CANDLE JUNE，婚後卻屢傳出軌，包括2014年傳出夜宿男星家中、與佐藤健及韓籍演員成河爆發緋聞。直到2023年被《週刊文春》踢爆背夫偷食鳥羽周作，最終於同年7月簽字離婚，結束第二段婚姻。

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