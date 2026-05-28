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廣末涼子7月舉行3場生日演出 大仔被目擊與網紅Shiho拍拖

影視圈
更新時間：22:15 2026-05-28 HKT
發佈時間：22:15 2026-05-28 HKT

日本女星廣末涼子去年4月超速駕駛導致車禍，以及襲擊護士被捕，之後她被檢控部門提出簡易程序起訴，法院下令處以70萬日圓（約34,400港元）的罰款作為處分。即將於7月復出的她，近日被爆22歲大仔A先生已有拖拍，對象是一名網紅。5月上旬，有人目擊A先生與擁有30萬粉絲的20歲人氣網紅模特Shiho挽手約會。據悉二人大約半年前相識，隨後發展為情侶。

大仔任廣末經理人

在夏威夷留學的大仔，最近回國後並未找工作，而是幫忙處理廣末的工作事務，因廣末於2024年2月宣布離開合作長達26年的公司「FLaMme」，並成立個人事務所「株式会社R.H」，因此找兒子任經理人。大仔A先生是廣末和前夫岡澤高宏所生，並繼承了父親的高挑身材，但樣子則似足廣末。據指A先生與母親生活都有不少衝突，他曾經指責廣末「我這種人生下來就是個錯誤」，但目前兒子選擇與母親同行，A先生更稱「今後要由我來支持母親」，不過他毫無社會經驗，擔任廣末經理人很難不讓人捏一把汗。

廣末積極為復出籌備及綵排

廣末在車禍後，宣布患有雙相情感障礙及甲狀腺功能亢進症，今年4月宣布重啟演藝活動，她已確定將於7月於東京舉辦生日活動。最近她積極為復出籌備及綵排 ，排練結束後，還請樂隊成員去附近的烤雞肉串店慰勞了他們。


 

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