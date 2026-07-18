洪金寶罕三代同堂出鏡 晒刀功技驚四座 孫仔TJ製「最佳導演獎」祝早日圓夢丨家傳之「保」2

影壇大哥大洪金寶的長子洪天明與前港姐周家蔚婚後育大仔洪大仁（TJ）和細仔洪竟稀（JT），三爺孫的感情極佳，洪天明不時在社交平台分享他們的溫馨可愛的互動。踏入青春期的洪大仁，帥氣外表吸引網民注意，大讚其顏值超越父親，更帶有「韓系Oppa」氣質。

洪金寶對寶貝孫仔洪大仁疼愛有加

近日洪金寶與洪天明、新抱周家蔚與及洪大仁山出動，為TVB真人騷《家傳之「保」2》做嘉賓。雖然身為洪家班創辦人兼演藝成就超凡，但洪金寶對着寶貝孫仔洪大仁疼愛有加，兩爺孫互動相當溫馨，全程有講有笑，洪大仁對爺爺的愛更是無時無刻都「藏不住」，會幫爺爺按摩之餘，又會主動挨落爺爺膊頭撒嬌，搞到洪天明忍不住呷醋：「老竇同孫做咩都開心。」

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洪金寶坦言與洪大仁一起感到溫馨

在節目上，洪金寶坦言只要與洪大仁一起便感到溫馨，洪大仁還搞笑地在節目中大爆爺爺「偷食炸雞趣事」，令洪金寶冇晒符：「呢個𡃁仔篤我背脊！」除了兩爺孫極有愛，洪天明與洪大仁兩父子同樣有愛，二人在節目中經常旁若無人地「糖黐豆」，更會情不自禁與兒子嘴對嘴獻上「父愛之吻」，感情之深不言而喻。洪天明還在鏡頭前問洪大仁為何咁黐自己，洪大仁聞言怕怕醜醜回應：「因為你成日唔喺度，我想黐你多啲。」席間天明又考驗兒子的演技，結果他不但瘋狂忘詞，還經常焗蟹至未能完成任務，令洪天明哭笑不得！洪天明事後指很感恩洪大仁，很多方面都與自己相似，包括「容易喊」、「好識照顧人」、「好錫身邊嘅人」，洪天明坦言這些優點都是從洪金寶身上學回來：「都係喺爺爺度學識點樣對人好，都係比較大仁大義！」

洪大仁為爺爺製作「最佳導演」獎座

難得洪家三爺孫「三代同堂」，自然要即場見證三人如何傳承！首先，洪金寶與洪天明夾手夾腳教洪大仁「耍棍」，然後「隱世廚藝高手」洪金寶則教孫仔煮家鄉菜「黃金蛋餃」，三人更在節目中親口證實，這是三人首度一起下廚！身手敏捷的洪金寶，下廚期間大耍「金寶刀法」、技驚四座！雖然有爺爺及爸爸洪天明「Nicam 式助攻」，但由於包蛋餃需要高度技巧，洪大仁烹煮時恍如身處「大型競技現場」般緊張不已，更一度煮至「頭都側埋」，搞到爸爸和爺爺笑破肚皮。洪金寶分享了當年自己是如何學廚：「就係喺大排檔係咁望住啲師傅。」而在耍棍環節，洪金寶為了讓TJ 更易明白，還親身落場示範兼著洪大仁跟住練，看著兩爺孫「隔空」比併洪家棍法。為了回饋爺爺，洪大仁不但為爺爺下廚，還親手製作了一座「最佳導演」獎座送給爺爺，一圓爺爺縱橫影壇多年唯獨未得過「最佳導演」的遺憾，並祝福爺爺將來能真的勇奪相關殊榮，洪天明與洪大仁更一左一右獻上「愛的錫錫」。洪天明揸車帶洪金寶兜風兼傾心事，期間大爆兩個仔都很愛爺爺，洪金寶，洪金寶則坦言很享受與天明及所有兒子的相處。

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洪天明韓籍生母罕現身：