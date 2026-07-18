世界盃｜英格蘭輸波 「港版比寧咸」彭敬慈自抽：假的希望 與「港版美斯」張家輝改圖爆紅

世界盃季軍賽即將於明天（19日）凌晨5時上演，由英格蘭對陣法國。早前被視為奪冠熱門的英格蘭，意外地在四強賽中不敵由美斯領軍的阿根廷，令不少球迷大跌眼鏡，主教練杜曹（Thomas Tuchel）過早轉攻為守被球迷鬧爆。這場賽事的熱議不僅限於球場，更延伸至娛樂圈，其中被指與英格蘭中場祖迪·比寧咸（Jude Bellingham）「撞樣」的彭敬慈也緊貼賽況，以幽默方式回應，引發網民討論。

彭敬慈轉發與張家輝改圖引爆笑

賽後，彭敬慈在IG轉發了一張爆笑改圖，該圖源於他與「港版美斯」張家輝合作的經典港產片《走投有路》的劇照。網民極具創意地為兩人P成穿上球衣的樣子，彭敬慈穿上英格蘭隊服，而張家輝則身穿阿根廷球衣，並配上「曾一起拍港產片，將在世界盃相遇」的字句，畫面竟毫無違和感。彭敬慈更為圖片配上張家輝的歌曲〈假的希望〉，似乎也對英格蘭的出局感到一絲失望，其幽默的自嘲方式被網民讚跟得上時下熱話。

這次「撞樣」風波與世界盃熱話的結合，成功製造了網絡話題。從彭敬慈的IG互動可見，他非常留意並跟得上網絡熱話，巧妙地將舊作品與時事連結，不但勾起影迷對《走投有路》的回憶，更讓他在世界盃期間獲得不少關注。

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