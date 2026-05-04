寒戰1994丨「葵涌之虎」彭敬慈是梅艷芳最後弟子 曾是巨星御用舞者 台上與師傅一吻成名

警匪鉅作《寒戰1994》在萬眾期待下，已於5月1日在香港上映，港澳累積票房在短短1日已衝破1,000萬。電影《寒戰1994》中，除9大影帝鬥戲備受矚目外，飾演綽號「葵涌之虎」社團重量級人馬「方展強」的彭敬慈，同樣受到觀眾注意。

彭敬慈《寒戰1994》中飾演葉童之子

彭敬慈在電影《寒戰1994》中，飾演「方姐」葉童之子，是香港最大社團新任龍頭「阮若蘭」王丹妮的手下。「方展強」彭敬慈因與神秘勢力勾結，綁架首富潘氏家族女婿「黃嘉輝」陳家樂，勒索6億贖金，卻招來殺身之禍。

彭敬慈擁191cm身高曾為歌手伴舞

彭敬慈今年底踏入50歲，擁191cm身高的他，最初擔任舞蹈員，為已故巨星梅艷芳、劉德華、許志安等歌手伴舞。彭敬慈曾在梅艷芳1999年的紅館演唱會上，為梅艷芳伴舞，因夠放夠盡表現超班的演繹，獲梅艷芳賞識收為最後一位徒弟。

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彭敬慈從梅艷芳徒弟轉走演員路：

彭敬慈早在中學時已接觸跳舞，1996年入行時，因身形好加上舞蹈功底不俗，而在許志安的演唱會上合作，二人有一段單獨的舞蹈。適逢梅艷芳到場支持徒弟，令彭敬慈獲得注意，覺得他很適合其構思中的演唱會當中一片段，彭敬慈不只要跳舞，還要演出如舞台劇一樣，更與梅艷芳有接吻演出。

彭敬慈讚梅艷芳細心

彭敬慈曾在訪問中憶述，在綵排還未開始前已經非常緊張，見到梅艷芳時更大腦一片空白。彭敬慈大讚梅艷芳是一位細心的人，發現其情緒給予安慰：「沒關係的，你不要害羞啊！」彭敬慈曾考慮綵排時，是否要真接吻，梅艷芳見狀為他打氣：「沒事，你來的話，我就接得住的了。按照你的節奏來，如果你沒準備好的話也沒關係，如果你可以的話，我就能接得住。」引導彭敬慈進入表演狀態。

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彭敬慈曾傳戀盧巧音

彭敬慈將於今年底踏入50歲，擁191cm身高的他，最初擔任舞蹈員，為梅艷芳、劉德華、許志安等歌手伴舞，其後獲已故巨星梅艷芳賞識收為徒弟。彭敬慈於2000年投身影視圈，首部電影為《江湖告急》，出道一年拍攝《走投有路》成為其經典作品。彭敬慈其後參演過多部電影，包括在《PTU機動部隊》系列、《寒戰》系列、《跟蹤》等，經常飾演硬漢、江湖人物、打手角色。彭敬慈近年開拓內地市場，演出多部內地劇集。彭敬慈曾與盧巧音曾傳緋聞，至今未見他公開戀情，亦未見曾公開婚訊。

彭敬慈室內食煙曾惹爭議

彭敬慈於2024年曾爆出與洪天明出席聚會時，二人在室內食煙，當時流出的影片，見到彭敬慈手指夾住一支已燃點的香煙，而身旁的洪天明更拎起香煙抽了一口，二人的行為引發網民公審，直斥在室內吸煙如在香港疑觸犯法例外，更逼使他人吸二手煙，影響健康。

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電影《寒戰1994》演員陣容逐個睇：