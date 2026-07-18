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Lucy李元元考第一獲獎勵漂染頭髮變搶眼粉紫色 網民憂傷頭皮 李璨琛老婆再被轟不負責任

影視圈
更新時間：21:00 2026-07-18 HKT
發佈時間：21:00 2026-07-18 HKT

李璨琛與老婆梁志瑩育有兩名女兒李元元（Lucy）及李斐斐，而梁志瑩的湊女手法一直惹來爭議，近日她在社交平台上大晒女兒李元元的全新大膽造型，挑戰漂染頭髮。從她分享的相片可見，一向以招牌冬菇頭示人的李元元，乖巧地坐在髮型屋的椅子上，任由髮型師為她的頭髮大改造，整個變髮過程紀錄得非常詳細，由洗頭、髮型師細心地為她逐層挑染、包上錫紙準備漂染，再到最後上色，李元元都顯得充滿期待，更乖乖坐足4小時，不時對鏡頭展露興奮又得意的笑容，十分享受變美的過程。最終髮型師為她打造了一頭非常搶眼的淡紫漸變髮色，李元元更不斷對着鏡頭擺出各種充滿自信的甫士。

梁志瑩獎勵女兒考第一達成染髮心願

李元元這次染髮，原來是媽媽梁志瑩特意為女兒安排的驚喜獎勵，皆因李元元近來不僅學業成績突飛猛進，成功考獲全班第一，早前上台表演鋼琴亦淡定出色，毫不怯場，因此媽媽決定兌現承諾，實現女兒一直想染髮的願望，小小年紀的李元元已經十分愛美，網民紛紛表示以後媽媽梁志瑩要分享女兒的「醜照」，相信不是易事。

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網民擔心李元元過早接觸化學物

李元元對自己的新造型感到非常滿意，媽媽梁志瑩亦覺得這是對女兒努力付出的一種肯定，但這份驚喜獎勵曝光後，網民的反應卻是一面倒地反對，引發熱烈爭議。有網民指李元元年紀尚幼，染髮的化學物質隨時會損害兒童嬌嫩的頭皮，甚至影響長遠健康。與此同時，不少人亦質疑香港的學校一般都有嚴格的儀容要求，開學前李元元又要將頭髮回復原狀，過程可能令髮質受損，得不償失。

李元元媽媽常分享女兒醜態

事實上，這已非梁志瑩首次惹來非議，自封「李老母」的她，其育兒手法和在社交平台上的過火行為過往曾引發了多次公關災難。她不時在網上公開女兒李元元的「醜照」，包括女兒露出大肚腩、浴照，甚至是情緒失控的痛哭照等。早前她更以「流鶯」形容女兒，惹來外界猛烈抨擊。不少人狂轟她帶頭網絡欺凌親生女兒，指她為了製造話題、追求流量和「呃like」，許多網民都對李元元的成長極為擔憂，這些童年被公開的尷尬照片，會令將來長大後的她感到難堪。

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