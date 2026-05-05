Lucy李元元為「醜照」爆喊 李老母千字文反擊帶頭網絡欺凌女兒：我不會討好世界

李璨琛與太太梁志瑩（Sophia）的8歲大女李元元（Lucy）從小到大因冬菇頭與超強表演慾深受關注，而且一度成為廣告界寵兒，曝光率與知名度比爸金爸還要厲害。自封「李老母」的梁志瑩近日因在社交平台公開Lucy的「醜照」再度引發公關災難，被網民一面倒狂轟帶頭網絡欺凌親生女兒。

李老母貼上Lucy爆喊相撰長文反擊

今日李老母貼上Lucy的爆喊相並撰長文反擊，聲稱曾她談及事件，結果女兒説：「lulu已經忍不住替媽媽感到委屈並且難過而哭了起來。還安慰着我說：「媽媽！唔緊要啦，我知道妳錫我就夠了」 聽到這裏我也頓時流下淚來。」事件再度惹來關注。

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李老母過往曾引發了多次爭議

李老母的育兒手法和在社交媒體上的行為過往曾引發了多次爭議，包括露出大肚腩的片段、浴照、痛哭照等，又曾公開形容女兒為「廟街流鶯」（或企街），結果不少人批評她為了流量和「呃like」不惜帶頭欺凌親生女兒，擔憂 Lucy 長大後會感到難堪或被同學取笑。日前李老母先貼上女兒撐大鼻孔的相片，接着再上載了一段Lucy穿上獨角獸吊帶貼身衫的影片，李老母要求挺着大肚腩的女兒「縮肚」，Lucy隨即縮肚兼大做一字馬，李老母留言說：「大家不如一齊認真估吓家姐嘅腰圍有幾多吋？」有網民覺得lucy已步入小學階段，開始有自尊心，此舉有醜化女兒之嫌，結果留言狂轟，事隔數天李老母終發文反擊，全文如下：

這些年，我在網上分享女兒的成長點滴，然後我被批評— 說我消費女兒、不尊重孩子，有人說我無知，有人說我不配當媽媽，有人說我拿女兒換流量。每一句，我都看進去了。在這裏，我想再說清楚：我認為，她這些不完美的時刻，是我覺得她最真實、最可愛的樣子。



其實，那些罵我的人，認識我嗎？認識我女兒嗎？知道我們晚上一起窩在梳化看電視的樣子嗎？了解我們平時是怎樣開玩笑嗎？了解我們日常的生活模式嗎？



是從不認識的。



他們只是憑幾張照片、幾段文字，然後用最鋒利的說話，去定義一個他們從未見過的人。



直到昨天，我把報道給lulu看，問她長大後會否因媽媽把你的大鼻孔肥肚腩放到網上而不開心，也跟她說媽媽一直被網上一些不認識的人抨擊。說到這裏，lulu已經忍不住替媽媽感到委屈並且難過而哭了起來。還安慰着我說：「媽媽！唔緊要啦，我知道妳錫我就夠了」 聽到這裏我也頓時流下淚來。



我流淚並不是感到委屈，而是我知道lulu因為心痛自己而流淚，那一刻被好好愛着的感覺撼動我心。這個世界上，真正重要的，根本就從不在那些難聽的留言裡。



真正重要的人，是她。

是那個會被我拍到醜照、還笑著搶我手機翻看並一起大笑的女孩。

是那個知道媽媽嘴賤、但從不懷疑媽媽愛她的女兒。



多年來那些難聽的話，我全都聽到了。我不否認它們存在，但我選擇不帶情緒地把它們放在心裡一個很小的角落，因為我心裡大部分位置，都已預留給我兩位女兒: 她們的笑聲、她們的擁抱、她們對我說過的每一句”媽媽我愛你”。



在這裏，我想跟大家說：

我們不需要活在別人的嘴裡，我們只需要活在愛我們的人心裡。



所以，那些討厭我的人，我尊重你的反感，或許我們對親子互動的想像不同，但我卻沒有必要用自己的人生去填滿別人的期待。我更想對支持我的朋友說：請繼續陪我記錄一個普通媽媽的真實日常，會有美照，也有”崩壞照”。對我來說，這才是最完整愛的紀錄。那些”醜照”，是她們長大後我們一起笑著回顧的寶藏。如果連最親的家人之間都不能幽默，這世界也實在太累了吧！



最尾送上一些我很喜歡的照片。照片裡沒有完美濾鏡，只有我們最真實的樣子。而這些樣子，從來都不需要全世界也喜歡。



最後這段，我想跟我兩位女兒說：現在的媽媽我，每一刻都勇敢活着，為自己感到驕傲！我不會討好世界，但會努力成為最欣賞自己的一個！#媽媽的告白

不少藝人留言力撐，如陳柏宇太太：「 I know u bro. lulu 真係一個好sweet girl。」前《東張》主播容羨媛：「喜歡你，多謝你接收咁多負能量時仍然能送出滿滿的正能量！沒錯，記緊我們要為我們愛的人而活。估唔到Lu 媽人靚又高又搞笑豁達之餘，文筆仲咁好！你咁高…壇數，我Physically 同埋Mentally應該一世都達唔到。」莊思敏亦說：「唔使理啲陌生人講咩，活出自己喜歡的人生，擁抱自己的珍貴時刻。」