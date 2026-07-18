崔碧珈淡黃吊帶裙晒超立體上圍 遊意大利古堡展示葫蘆身形 事先張揚將有更火辣戰衣登場

38歲的崔碧珈自出道以來便憑藉其豐滿的魔鬼身材和性感形象，俘虜不少粉絲，一舉一動備受關注。近日她遠赴意大利，並在社交平台上分享了一系列在古堡拍攝的旅行靚相，再度以其火辣造型引發網民熱議。照片中，崔碧珈身穿一件淡黃色的吊帶貼身針織長裙，簡約設計完美勾勒出她凹凸有致的S形曲線。裙子的低胸剪裁，更是大方地展現了她傲人的上圍和深長的乳溝，視覺效果極為震撼，散發著一份健康性感魅力。無論是在古堡的庭院階梯上，還是典雅的室內，崔碧珈都顯得風情萬種，舉手投足間充滿自信，誘惑力十足，可見她已將早前與大隻Rocky鄭健樂的緋聞風波拋諸腦後，全情投入享受意大利之旅。

崔碧珈挑選性感晚裝出席汽車節

從崔碧珈的帖文中可見，她此行是為當地即將於9月舉行的汽車節活動作準備，她以英文感謝主辦團隊為她特別安排參觀場地，並透露自己已為盛會挑選晚宴服飾，將會更加性感火辣，顯得對這次活動充滿期待。崔碧珈近年已將事業重心從香港轉移至海外，不僅擔任演員和歌手，更升級為電影監製，積極拓展國際市場，這次現身意大利，除了參與大型活動外，也是為其海外事業鋪路，進一步提升國際知名度。

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崔碧珈傳與鄭健樂父女戀鬧羅生門

回顧崔碧珈的演藝生涯，出身於富裕家庭的她，24歲時獲金牌經理人黃柏高及導演錢國偉賞識入行，憑主演電影《辣警霸王花》一脫成名，奠定性感打女形象。感情方面，自從與歌手吳浩康分手後，崔碧珈的感情生活一直保持低調。然而去年12月，58歲的前港男冠軍「大隻佬」鄭健樂（Rocky），突然在社交平台單方面公開二人合照，並宣布戀愛狀態，引爆相差20年的「父女戀」疑雲。事件曝光後，崔碧珈火速否認戀情，更毫不留情地發文炮轟對方博宣傳，怒斥其「搵過其他目標繼續裝單純啦」，並引用法律條文警告，令這段所謂的戀情極速告終，成為城中熱話。

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