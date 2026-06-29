Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

崔碧珈慶生中門大開震撼眼球 深V晚裝「胸」擁而出 半透視長裙若隱若現性感度爆燈

影視圈
更新時間：17:00 2026-06-29 HKT
發佈時間：17:00 2026-06-29 HKT

38歲的崔碧珈自出道以來憑藉其豐滿上圍和敢於展現的形象，一直是外界焦點。去年12月，她與58歲前港男冠軍「大隻佬」鄭健樂（Rocky）驚爆「父女戀」，事件更一度演變成羅生門。事過境遷，崔碧珈似乎已將昔日恩怨拋諸腦後，近日更以一身性感戰衣現身摩納哥，補祝生日兼為事業打拼，狀態大勇。

崔碧珈深V粉紅戰衣派福利

早前崔碧珈迎來她的38歲生日，她透過社交平台分享了多張在摩納哥拍攝的性感美照。從照片可見，崔碧珈身穿一件極盡性感的粉紅色掛頸長裙，胸前的超深V設計完全展現了她引以為傲的豐滿身材，視覺效果震撼；裙身中段更巧妙地拼接了精緻的喱士，令身材若隱若現，她手捧小蛋糕對鏡頭展露甜美笑容，網民紛紛大讚她的惹火身材，相當吸睛。

相關閱讀：崔碧珈譴責「個別人士」刑事侵權與誹謗 向「大隻佬Rocky」提6大重點劃清界線：永無任何瓜葛

崔碧珈感嘆經歷感情風波

崔碧珈近年已成功轉型，創立了自己的娛樂公司「高影娛樂」。她透露，生日期間正忙於在摩納哥籌辦首屆「高影國際電影節（GSIFF）」。她在長文中感性表示，自己入行14年，「今年更經歷咗好多無法想像嘅風雨同無奈，但仍感激沿路無條件相信和支持她的團隊與各界朋友，為她打氣令她繼續前進」，並許下願望希望媽媽身體健康、事業順利。

崔碧珈疑遭鄭健樂單方面求愛

回顧崔碧珈的演藝之路，她於24歲時獲前經理人黃柏高和導演錢國偉賞識，憑藉主演電影《辣警霸王花》而為人認識。出身富裕家庭的她，近年將事業重心由香港轉至外地，身兼演員、歌手及電影監製。她自從與吳浩康分手後，一直未有戀情傳出，直到Rocky鄭健樂忽然單方面公開二人合照並更新戀愛狀態。不過崔碧珈隨即極速否認，更發文毫不留情地直斥對方「搵過其他目標繼續裝單純啦」，並引用法律條文警告，令這段「父女戀」極速玩完。

相關閱讀：娛圈「億萬富家女」晒英國超級豪宅 巨型衣帽間落地玻璃盡顯氣派 曾招惹爆肌戇男想食天鵝肉

最Hit
公屋加租丨消息：政府建議加租2.04% 若通過今年10月1日生效
00:40
公屋加租丨政府建議加租2.04% 若通過今年10月1日生效
社會
4小時前
打風？天文台指南海中北部或存低壓區 周末離岸風力達「三號波」超級電腦料7.5最接近本港
打風？天文台指南海中北部或存低壓區 周末離岸風力達「三號波」超級電腦料7.5最接近本港
社會
5小時前
殺入會展亞博！香港首現「假央視」採訪隊 齊Crew掛記者證誘上深圳做「專訪」 多名參展商揭前所未見騙局：全部都係演員！｜Juicy叮
殺入會展亞博！香港首現「假央視」採訪隊 齊Crew掛記者證誘上深圳做「專訪」 多名參展商揭前所未見騙局：全部都係演員！｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
黎燕珊「黃昏戀」甜蜜回春如少女 偕新歡穿情侶裝春風滿臉 曾傳遭前夫劉永家暴
黎燕珊「黃昏戀」甜蜜回春如少女 偕新歡穿情侶裝春風滿臉 曾傳遭前夫劉永家暴
影視圈
9小時前
中年好聲音4｜雷小雷出局龍婷竟偷笑？ 網民瘋狂截圖熱議轟黑心 身世坎坷由嫲嫲執藥養大
中年好聲音4｜雷小雷出局龍婷竟偷笑？ 網民瘋狂截圖熱議轟黑心 身世坎坷由嫲嫲執藥養大
影視圈
3小時前
不是濕疹︱深圳一家五口患疥瘡夜晚奇痕難入睡 醫生警告：傳染性極強
不是濕疹︱深圳一家五口患疥瘡夜晚奇痕難入睡 醫生警告：傳染性極強
即時中國
11小時前
老師鐵飯碗粉碎？！小學阿Sir學期尾慘食「無情雞」 有PGDE讀碩士仍被炒 絕望嘆：「準備乞食...」｜Juicy叮
老師鐵飯碗粉碎？！小學阿Sir學期尾慘食「無情雞」 有PGDE讀碩士仍被炒 絕望嘆：「準備乞食...」｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
陳伶俐傳再離婚丨21歲與林敏驄奉子成婚 攜兩子改嫁入豪門 高智商大仔讀港大神科
陳伶俐傳再離婚丨21歲與林敏驄奉子成婚 攜兩子改嫁入豪門 高智商大仔讀港大神科
影視圈
2026-06-28 14:30 HKT
張智霖19歲兒子罕現身形象大變  細節揭魔童有社恐？  虎父無犬子走路神複製「初哥哥」
影視圈
8小時前
麥明詩叔仔豪送「金牛花束」畀員工價值數萬 盛龍亨做博愛總理 晒遊艇名錶勁富貴
麥明詩叔仔豪送「金牛花束」畀員工價值數萬 盛龍亨做博愛總理 晒遊艇名錶勁富貴
影視圈
21小時前