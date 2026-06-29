崔碧珈慶生中門大開震撼眼球 深V晚裝「胸」擁而出 半透視長裙若隱若現性感度爆燈

38歲的崔碧珈自出道以來憑藉其豐滿上圍和敢於展現的形象，一直是外界焦點。去年12月，她與58歲前港男冠軍「大隻佬」鄭健樂（Rocky）驚爆「父女戀」，事件更一度演變成羅生門。事過境遷，崔碧珈似乎已將昔日恩怨拋諸腦後，近日更以一身性感戰衣現身摩納哥，補祝生日兼為事業打拼，狀態大勇。

崔碧珈深V粉紅戰衣派福利

早前崔碧珈迎來她的38歲生日，她透過社交平台分享了多張在摩納哥拍攝的性感美照。從照片可見，崔碧珈身穿一件極盡性感的粉紅色掛頸長裙，胸前的超深V設計完全展現了她引以為傲的豐滿身材，視覺效果震撼；裙身中段更巧妙地拼接了精緻的喱士，令身材若隱若現，她手捧小蛋糕對鏡頭展露甜美笑容，網民紛紛大讚她的惹火身材，相當吸睛。

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崔碧珈感嘆經歷感情風波

崔碧珈近年已成功轉型，創立了自己的娛樂公司「高影娛樂」。她透露，生日期間正忙於在摩納哥籌辦首屆「高影國際電影節（GSIFF）」。她在長文中感性表示，自己入行14年，「今年更經歷咗好多無法想像嘅風雨同無奈，但仍感激沿路無條件相信和支持她的團隊與各界朋友，為她打氣令她繼續前進」，並許下願望希望媽媽身體健康、事業順利。

崔碧珈疑遭鄭健樂單方面求愛

回顧崔碧珈的演藝之路，她於24歲時獲前經理人黃柏高和導演錢國偉賞識，憑藉主演電影《辣警霸王花》而為人認識。出身富裕家庭的她，近年將事業重心由香港轉至外地，身兼演員、歌手及電影監製。她自從與吳浩康分手後，一直未有戀情傳出，直到Rocky鄭健樂忽然單方面公開二人合照並更新戀愛狀態。不過崔碧珈隨即極速否認，更發文毫不留情地直斥對方「搵過其他目標繼續裝單純啦」，並引用法律條文警告，令這段「父女戀」極速玩完。

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