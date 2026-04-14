崔碧珈譴責「個別人士」刑事侵權與誹謗 向「大隻佬Rocky」提6大重點劃清界線：永無任何瓜葛

出身富裕家庭的37歲崔碧珈（Anita）去年12月與58歲前港男冠軍「大隻佬Rocky」鄭健樂突然被爆出「父女戀」，不過事件最後演變成羅生門，雖然「大隻佬Rocky」曾晒兩人對話截圖力證戀情，不過崔碧珈在IG限時動態中否認戀情，還貼出有關「侵犯私隱」的法律條文並揚言「請自重，並尊重法律」。

崔碧珈經理人公司正式啟動報案程序

這段耐人尋味的「崔樂戀」今日（14日）再有新進展，崔碧珈所屬的經理人公司高影娛樂在官方專頁發布嚴正聲明，譴責涉嫌刑事侵權與誹謗等行為，對此已正式啟動刑事法律報案程序，懷疑相關人士試圖以此手段作為個人宣傳或達到特定個人目的，強調與涉事人士永無任何瓜葛。

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崔碧珈經理人公司就事件作出嚴正聲明

今日崔碧珈的經理人公司高影娛樂（Golden Shadow Entertainment ）在官方的社交專頁感謝各界和媒體朋友對旗下藝人崔碧珈小姐（Anita Chui） 的關心，並就事件作出嚴正聲明，全文如下：

針對近月有個別人士涉嫌多次主動惡意利用私人通訊內容進行非法披露，並以此斷章取義、虛構及歪曲事實、不間斷滋擾、公開散佈誤導資訊，導致公眾產生誤解以致引發大規模網絡欺凌等行為，本公司懷疑相關人士試圖以此手段作為個人宣傳或達到特定個人目的，特此作出以下嚴正聲明：



1. 嚴正譴責涉嫌刑事侵權與誹謗等行為：

崔小姐早前曾多次公開表示，不會再就相關私事作個人回應，望不實謠言可告一段落。唯涉事人士多次無視警告，接二連三在完全未經崔小姐允許及知情下，單方面不間斷公開陳述及發布失實言論誤導公眾。此等行為極其自私，已嚴重侵害崔小姐之個人私隱及名譽，造成長期嚴重滋擾且已達到不能容忍的限度。



2. 已正式啟動刑事法律報案程序：

鑑於相關人士行為近日變本加厲，本公司今日已正式向香港警務處及個人資料私隱專員公署作出舉報和遞交證據。目前本公司已完成相關證據之公證與存檔，相關舉報編號已由律師紀錄在案。必須強調，未經同意披露私人資料涉嫌觸犯刑事「起底」罪行，一經定罪可處監禁及留有案底。本公司將採取法律途徑追究到底，絕不姑息。



3. 有關違反《破產條例》之警示：

本公司注意到涉事人士目前正處於破產期。根據香港法例，破產人士有責任如實申報所有收入。若相關人士試圖透過此等惡意炒作行為獲取直接或間接之商業利益、流量變現、或涉嫌虛報與隱瞞相關收入，本公司將同步向破產管理署提供證據並舉報其相關異常行為。本公司必須提醒，任何違反破產條例或不當行為，均可能導致其破產期被依法申請大幅延長。



4. 法律責任不因破產身份而免除：

本公司嚴正指出，「破產」身份並不代表可以規避刑事或民事法律責任，更非無賴者逃避法律責任的藉口。奉勸相關人士莫心存僥倖，以為處於破產期即可逃避法律制裁，繼續知法犯法。



5. 與涉事人士永無任何瓜葛：

崔小姐目前正積極收拾心情，全力籌備今年六月於歐洲摩納哥的第一屆「高影國際電影節」(GSIFF) 以及各項演藝工作，無暇糾纏於不實糾紛。為與涉事人士斷絕任何方式的關係，本公司已決定放棄追回其早前尚未完成的相關健身課程之預繳餘額。



6. 保留追究妨礙司法公正之法律責任：

由於案件已進入正式刑事調查程序，若相關人士今後繼續惡意非法披露、歪曲事實或作出任何試圖干擾案件調查之公開言論，本公司將保留證據並追究其「妨礙司法公正」之法律責任。



本公司及崔小姐往後將不再就此涉事人士之任何事宜作回應，一切交由法律嚴正處理。



高影娛樂有限公司

Golden Shadow Entertainment Limited

2026 年 4 月 14 日

鄭健樂小狗帳戶已刪除崔碧珈的IG帳戶

「大隻佬Rocky」鄭健樂暫時未有為事件作出回應，不過他曾被遺棄的小狗開設的IG帳戶「bolbol.04042024」，本來在用戶簡介上標註了自己及崔碧珈的IG帳戶，但今日只見他的IG帳戶，崔碧珈的IG帳戶已被刪除。鄭健樂日前曾在訪問上堅稱二人曾是「真係拍拖」，他更公開了與崔碧珈的WhatsApp對話截圖，對話上二人以「Baby」、「my love」互稱，甚至鄭健樂稱早已視對方為結婚對象，只要崔碧珈願意，他更可惜女友因難抵輿論壓力及疑自己被人整蠱，最終主動向他提出分手，這段僅維持兩個月的短暫戀情火速玩完。其後鄭健稱報道出街後，已斷絕聯絡一個多月的崔碧珈竟主動透過社交平台私訊他，更將他從所有平台的封鎖名單中解除，令他對復合一事重撚希望，但崔碧珈再度發文，稱近日在完全不知情下，再次被單方面披露並誇大甚至描繪了一些虛構的私人親密情節，接著又在貼出有關「起底」及「侵犯私隱」的法律條文，疑要向鄭健樂追究法律責任。

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