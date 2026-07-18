郭富城攜可愛細女溫馨現身 一舉動被讚寵愛方媛超體貼 網民見大女行為憂存安全危機

天王郭富城與老婆方媛結婚9年，育有三位可愛的女兒，一家五口生活幸福美滿。近日有網民在機場偶遇郭富城一家，並將影片分享至社交平台，影片中郭富城盡顯好男人本色，不僅主動為老婆分擔，幫忙照顧女兒，更不時與妻女互動，一家人溫馨的畫面，引來網民熱烈討論。

郭富城幫忙湊女被讚好男人

影片中，郭富城與方媛以一身休閒裝扮現身機場。當天郭富城身穿黑色短袖上衣、黑色長褲，頭戴黑色鴨舌帽及太陽眼鏡，打扮低調，而方媛則穿上白色T恤搭配淺色牛仔褲，頭戴粉紅色帽子，外貌年輕。起初方媛抱著小女兒，郭富城則走在妻女身旁，沿途細心觀察周圍情況，保護家人。隨後郭富城似乎不忍老婆太過勞累，主動從方媛懷中接過女兒，並熟練地將她抱起，讓女兒舒適地靠在自己肩上，這個「寵妻」舉動，盡顯他對方媛的愛護與體貼。

相關閱讀：郭富城拉頭馬贏逾100萬獎金 攬實老婆方媛慶祝振臂舉V 「舞林寶典」叻仔爆廿倍冷W

網民關心郭富城女兒坐電動行李箱

郭富城除了化身「湊女公」，全程對女兒照顧有加外，片中見到她另一位女兒坐在電動行李箱上，自己則在前方引路，一家人其樂融融，享受著難得的家庭時光。方媛則輕鬆地跟在身後，不時望向老公和女兒，臉上流露出幸福的笑容。這段溫馨的家庭影片曝光後，隨即引發網民熱議，不少網民大讚郭富城是「絕世好男人」、「愛妻號」。但也有網民錯重點，將焦點放在郭富城與方媛的身高上：「同老婆差唔多高」。不過亦有網民溫馨提示，在機場讓小朋友坐在電動行李箱上橫衝直撞，擔心會發生意外，勸告郭富城要留意身後的女兒。

相關閱讀：方媛入馬場遭「差別待遇」？「港版林志玲」劉子儀P圖惹禍認衰刪文：純屬疏忽非刻意