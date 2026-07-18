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70歲米雪飯局疑被男子聞髮、搭肩「抽水」？ 受訪還原互動過程：我唔係弱質女流

影視圈
更新時間：10:00 2026-07-18 HKT
發佈時間：10:00 2026-07-18 HKT

現年70歲的視后米雪，早前被網民拍下一段她疑在酒樓被男子騷擾的影片，引起網民熱議。影片中可見米雪疑遭一名男子埋身騷擾，該男子更對米雪做出聞髮、搭肩等舉動，而米雪則看似神情驚慌，身體疑後傾躲避，狀甚尷尬。不少網民看後大感心疼，紛紛留言表示：「70歲承受咁嘅嘢」、「好過份」，替米雪感到不值。米雪昨日（17日）就事件作出回應，表示：「我唔會畀人蝦到！」

米雪高EQ回應：唔會畀人搵着數

米雪昨日接受好友劉雅麗的YouTube頻道節目《我和劉雅麗有個約會Alice Lau》直播訪問，首度開腔回應疑被男子騷擾的事件，為一眾關心她的粉絲還原當時情況，並派定心丸！直播中，劉雅麗直接展示當時的影片截圖，問及「抽水」疑雲。米雪看後從容不迫地澄清：「我唔會畀人揩油、唔會畀人搵着數……呢個唔係我性格，我唔係弱質女流，我打女嚟㗎嘛！我其實都打得㗎，真係㗎！」米雪又安撫擔心她受傷害的粉絲，表示： 「其實大家唔使擔心，呢個係我朋友嚟。」

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米雪還原現場情況全因太嘈惹誤會

米雪解釋，該名男子是她認識的朋友，並非陌生人。她詳細憶述當時的情況，指事件純屬一場因環境太嘈吵而引起的誤會。米雪說： 「當時呢，有歌手喺度唱緊歌，現場好嘈好嘈……你見張相旁邊啲人都唔係點樣理我，就知唔係有啲咩事情。真係好嘈，要低聲同我講。我亦都知道點樣大聲嗌都冇用㗎，我就話『返去電話聯絡、電話聯絡』，就係咁樣。」米雪重申男方的舉動並非網民所想的「抽水」或騷擾行為。

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米雪強調懂得保護自己

劉雅麗笑言，米雪在照片中的表情和肢體語言，看起來的確像在躲避。米雪聽後大笑，並再次強調自己懂得保護自己。她亦補充，自己一向「潔身自愛」，懂得分辨益友，並會與不好的人保持距離。她認為做人應該「寧願多個朋友，好過多個敵人」。

事件擾攘多日，總算由米雪親自澄清，讓一直為她憂心的粉絲放下心頭大石。從訪問中可見，米雪姐EQ極高，處事冷靜，不愧為殿堂級的藝人。

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