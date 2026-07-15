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倪晨曦加拿大探親火辣派福利 攜子避暑放電感恩有人幫手可以放空

影視圈
更新時間：20:00 2026-07-15 HKT
發佈時間：20:00 2026-07-15 HKT

前華裔小姐倪晨曦（Elva）倪晨曦近日趁放暑假，帶同兒子返加拿大享受假期。連日來倪晨曦在社交平台上分享多張靚相，與家人四處觀光外，其中更見到有倪晨曦的水著美照，大派福利。

倪晨曦回眸一笑

倪晨曦難得放假心情大好，亦不吝嗇分享弗爆身材。見到倪晨曦在泳池拍照，穿上性感斑馬紋比堅尼，在藍天白雲與泳池的映襯下，大擺誘人甫士，回眸一笑電力十足。雖然倪晨曦已是三子之母，但身上零贅肉，纖腰加上白滑美背，仍充滿少女味。倪晨曦在IG留言：「我已經變成健康小麥肌，每天只想躺平（只有自拍這幾分鐘做到）放空mode」。 

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從倪晨曦分享的照片所見，此行帶兒子返加拿大探親，行程相當豐富。倪晨曦一行人到訪多倫多著名的水族館，她在帖文中留言：「這個鯊魚是不是來搞笑的」，又分享兒子摸到海星的溫馨時刻。倪晨曦表示有表姐在旁分擔照顧孩子的責任，讓她「可以稍微喘一口氣」。

倪晨曦四年抱三

倪晨曦成長於加拿大多倫多，曾在2006年來港參選國際華裔小姐，雖然入行20年卻甚少作品，近年向KOL界發展，反而吸金力強。倪晨曦於2020年宣布婚訊，婚後密密造人，在四年間火速為圈外人老公誕下三名兒子，成為多產女星之一。

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