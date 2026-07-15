鍾景輝追思會｜張達明坐輪椅到場  身形比4月時更瘦削  健康狀況再惹關注

人稱「King Sir」的香港戲劇大師鍾景輝於今年6月3日安詳離世，享年89歲。為共同緬懷這位一代宗師，「戲劇大師鍾景輝追思會」今日（15日）於香港演藝學院隆重舉行，眾多演藝界好友及後輩紛紛到場，作最後致敬。在眾多送別者中，62歲男星張達明的出現，格外引起傳媒關注。

張達明坐輪椅悼鍾景輝

張達明今日身穿黑色恤衫，頭戴一頂灰色帽子，並以口罩遮蓋大半張臉，由一名女性工作人員推著輪椅進入會場。他全程表情嚴肅，並未停下腳步接受訪問或讓傳媒拍照。雖然帽子已拉得極低，但仍可見其身形比今年4月與吳鎮宇、黃子華等好友聚會時更為瘦削，憔悴的模樣讓外界再度擔憂其健康狀況。

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張達明曾患鼻咽癌

張達明的人生可謂歷盡高低起伏。2011年，他不幸確診第三期鼻咽癌，在演藝事業如日中天之時被迫停工。雖然連串的化療與電療最終助他成功戰勝癌魔，卻也留下了嚴重的後遺症。化療導致他體內重金屬「鉑金」含量超標63倍，引發嚴重中毒，神經系統受損，四肢長期麻痺，活動能力大不如前。

張達明2016年離婚

病魔的折磨未有擊垮他，但婚姻卻亮起紅燈。2016年，張達明宣布與結婚15載的妻子何念慈離婚，為其艱辛的抗癌路再添一重打擊。然而，生性樂觀的張達明並未放棄，康復後積極透過行山等運動鍛鍊身體，更在好友周潤發的陪伴下重拾健康。近年，他亦重投演藝事業，並在2020年憑電影《麥路人》中精湛的演出，勇奪香港電影金像獎「最佳男配角」，演技實力再獲肯定。

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