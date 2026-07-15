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「慈善女皇」趙曾學韞10億豪宅內部裝潢曝光 宮廷式設計放滿百萬古董 三座獨立別墅相連

影視圈
更新時間：10:00 2026-07-15 HKT
發佈時間：10:00 2026-07-15 HKT

翁虹近日在社交平台分享探訪「慈善女皇」趙曾學韞的經過，曝光了閨密位於山頂的10億豪宅，由三座獨立別墅相連而成，樓高足足有6層，大宅外牆以純白色的歐式設計為主，典雅高貴，建築外圍不僅設有寬敞的戶外露台，更自帶一個私人泳池，讓人在享受山頂清幽空氣的同時，也能居高臨下俯瞰無敵絕美景致。為了打理這座龐大的超級豪宅，趙太更聘請了多達7名外傭以及1名專屬大廚負責日常起居飲食，豪門生活排場十足。

趙曾學韞豪宅宮廷風極致奢華

趙曾學韞的整座大宅以極致的歐式古典風格為設計主軸，每一個角落都散發著歐洲皇宮般的奢華氣息。大宅內設有至少兩個寬敞無比的會客廳，其中最令人驚嘆的，莫過於客廳中央懸掛著的一盞巨型水晶燈。據趙曾學韞透露，這盞大有來頭的水晶燈來自土耳其皇宮。然而在這座宛如藝術館的大宅中，最溫馨的角落卻是一個擺滿數十張家庭照片的矮櫃。從數十年前的全家福，到子女成婚、孫輩滿堂的溫馨合照，處處見證著這個18口大家族的深厚感情。

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趙曾學韞樂善好施被封「慈善女皇」

趙曾學韞透露自己現時82歲，她不單是第一批金融家族的後代、成功的古董珠寶商，歷年來曾出任多間公司的董事外，她更是太平紳士。在商界大展拳腳之餘，趙太亦積極投身教育界，作育英才，目前擔任仁濟醫院趙曾學韞小學校董會主席，以及樂基幼兒學校、樂沛兒幼稚園/幼兒園校監。早在1991年，趙曾學韞夫婦便率先將國際「微笑行動」引入中國，為無數貧困的唇顎裂兒童提供免費修復手術。此外她更親辦「善學慈善基金」，多年來籌集超過2億港元善款。

趙曾學韞早期捱窮拖欠報紙費

趙曾學韞雖然今日貴為坐擁10億大宅的豪門闊太，但她曾在訪問中坦言，未婚前曾經歷過一段非常辛酸的日子，當時她在麗的電視新聞部做過三年打字員，為了生計更試過每日瘋狂打三份工。即使後來嫁給了家族從事建築生意的丈夫趙善簪，夫婦二人卻未有依賴家族蔭庇，反而選擇自立門戶、從低做起。在創業初期，家中經濟拮据時，甚至連區區8港元的報紙費都交不出，要無奈地等到發薪水才能補交，網民紛紛驚嘆趙曾學韞堅毅不屈的精神。

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