黎諾懿一家坐經濟艙 娶富家女住豪宅仍精打細算 大仔遺傳數口精基因曾向父母「討債」

46歲的藝人黎諾懿，自2014年與落選港姐李潔瑩結婚後，家庭生活一直幸福美滿。二人育有兩子，分別是「小春雞」黎峰睿和「小冬牛」黎奕辰，一家四口居於何文田市值過億的複式豪宅，生活富足。然而這位「5億駙馬」的家庭卻有著非常貼地的一面。早前黎諾懿老婆李潔瑩在社交平台上分享了一張一家四口搭飛機出行的照片，並簡單寫上「This morning...」。從照片中可見，李潔瑩與戴著口罩的黎諾懿，以及他們的兩名兒子，正坐在經濟艙的座位上。雖然他們身家豐厚，但出遊時卻選擇了樸實的方式，與普通家庭無異，低調作風讓網民嘖嘖稱奇。

黎諾懿兒子「小春雞」遺傳優良基因

黎諾懿的8歲大仔「小春雞」黎峰睿，更遺傳了父母的優良基因，小小年紀已甚有理財觀念，黎諾懿早前在訪問中分享了一則令人啼笑皆非的趣事，他曾問兒子信奉什麼宗教，沒想到「小春雞」竟回答「只信錢」，隨後更補充說「健康都好重要」，清晰地道出了金錢與健康並存的重要性，成熟的思維讓黎諾懿哭笑不得。而「小春雞」的這種金錢觸覺，在今年農曆新年後更是發揮得淋漓盡致。由於過去7年的利是錢一直由媽媽李潔瑩代為保管，今年他首次獲得「財政自主權」，便立即向媽媽「清算」舊賬。他拿著今年收到的利是金額，直接運用乘數法，要求媽媽歸還過去七年的「欠款」。

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黎諾懿娶富貴老婆變「5億駙馬」

黎諾懿之所以被封為「5億駙馬」，全因其老婆李潔瑩顯赫的家庭背景。出身富裕的李潔瑩，其家族經營美容生意，旗下擁有逾十間美容纖體中心，同時持有多個工商及住宅物業，估計身家超過5億港元。黎諾懿與李潔瑩的結合，一度因背景懸殊而被外界標籤為「女尊男卑」。然而黎諾懿並未理會外界的閒言閒語，他一直默默耕耘，努力在演藝圈打拼。

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